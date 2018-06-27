Фарфан бе изписан от болницата

Нападателят на Перу Джеферсон Фарфан бе изписан от болница и от юли ще се присъедини към подготовката на клубния си отбор Локомотив Москва в Австрия. Фарфан получи комоцио по време на занимание на перуанците на стадион "Арена Химки" след сблъсък със съотборник при борба за спорна топка и около половин час е бил в безсъзнание. Играчът остана в клиника под лекарско наблюдение четири дни. Вчера Перу победи Австралия с 2:0 и завърши на трето място в група С на Мондиал 2018.