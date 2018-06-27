Фарфан бе изписан от болницата

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
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Фарфан бе изписан от болницата27 юни 2018 | 15:25
|Титуляри
|Матю Райън
|1
|1
|Педро Галесе
|Джошуа Рисдън
|19
|17
|Луис Адвинкула
|Трент Сейнсбъри
|20
|15
|Кристиан Рамос
|Марк Милиган
|5
|4
|Андерсон Сантамария
|Азиз Бехич
|16
|6
|Мигел Трауко
|Матю Лекие
|7
|13
|Ренато Тапиа
|Миле Йединак
|15
|19
|Виктор Йотун
|Аарън Мууй
|13
|18
|Андре Карильо
|Роби Крузе
|10
|8
|Кристиан Куева
|Томас Рогич
|23
|20
|Едисон Флорес
|Томи Джурич
|9
|9
|Паоло Гереро
|Резерви
|Даниел Арзани
|17
|7
|Кристофър Хуртадо
|Джаксън Ървайн
|22
|23
|Педро Акино
|Тим Кейхил
|4
|16
|Уилдър Картагена
|Марк Милиганжълт картон
|88'
|79'
|Андре Карильоизлиза
|Уилдър Картагенавлиза
|Кристофър Хуртадожълт картон
|Томас Рогичизлиза
|72'
|Джаксън Ървайнвлиза
|Томас Рогичжълт картон
|66'
|63'
|Ренато Тапиаизлиза
|Кристофър Хуртадовлиза
|Даниел Арзанижълт картон
|60'
|Роби Крузеизлиза
|58'
|Даниел Арзанивлиза
|Томи Джуричизлиза
|53'
|Тим Кейхилвлиза
|50'
|Паоло Герерогол
|46'
|Виктор Йотунизлиза
|Педро Акиновлиза
|45'
|Виктор Йотунжълт картон
|18'
|Андре Карильогол
|Миле Йединакжълт картон
|10'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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