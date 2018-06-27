Шведски национал отказва мексиканската храна, ако Швеция не спечели

Бившият шведски национал Андерс "Тако" Свенсон се зарече да се откаже от любимата си храна, ако мексиканците спрат скандинавците по пътя към осминафиналите на световното първенство. Свенсон, който вкара от пряксвободен удар на Аржентина през 2002-а година и е рекордьор по изиграни мачове за националния си отбор,. направи обещанието посредством видео в инстаграм. Той беше облечен в една от фланелките, с които изигра 148 международни мача, седейки зад маса с мексиканска храна.

"Заредих се с мексиканско и то ще бъде последното, което ям, ако те ни отстранят. Това е огромна жертва за мен, така че гледайте вие да изядете тях (към футболистите на Швеция). Желая ви късмет", каза той.