Чичарито: Мечтите ни стават реалност

Двете поредни победи за Мексико в груповата фаза на Мондиал 2018 са като сбъдната мечта за Хавиер Ернандес

"Ацтеките" надиграха световния шампион Германия с 1:0, а след това победиха и Република Корея с 2:1 и имат пълен актив от шест спечелени точки.

"Най-хубавото нещо е мечтите да стават реалност. Ние сме достатъчно смели, за да превръщаме мечтите в действителност. Работим достатъчно, за да не останем само с мечти. Това е групата на смъртта. Имаме една отлична възможност да докажем, че сме работили изключително здраво. Нека да оставим футболът да говори сам за себе си. Открива ни се една великолепна възможност", заяви Хавиер Ернандес, който има един гол по време на Мондиал 2018.