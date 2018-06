Откараха Марадона в болница след аржентинския триумф

Дон Диего се почувствал много зле след мача, едвам стоял на краката си и се наложила лекарска намеса. Героят от Мексико'86 бил откаран в болница, където да бъде прегледан.

Diego Maradona had to be carried out of the Saint Petersburg Stadium this evening#WorldCup pic.twitter.com/F8PmEg7xOw