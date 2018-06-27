БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Перишич: Хубаво е, че победихме с лоша игра

27 юни 2018 | 00:15
Перишич: Хубаво е, че победихме с лоша игра
Халфът на Хърватия Иван Перишич донесе успеха на своя тим с 2:1 над Исландия в група "D" на световното първенство, като се разписа в края на двубоя. След мача той заяви, че е доволен, че тимът му е стигнал до успеха, макар да не е показал добра игра.
pp
"Доволен съм, че вкарах гол, но не е важно, че името ми е на таблото, а по-важното е, че Хърватия победи и продължава напред. Не изглеждахме по най-добрия начин в този мач, но е хубаво да побеждаваме дори с такава игра. Дания е силен съперник и ще трябва да играем доста по-добре срещу тях, ако искаме да достигнем до 1/4-финал", заяви Перишич.
ФОТОГАЛЕРИЯ НА ФЕНОВЕТЕ НА ХЪРВАТИЯ ТУК!

 

Мондиал 2018
3 кръг, вторник 26 юни
Исландия
1:2краен резулат
Хърватия
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Антонио Матеу Лаос
1
5
18
2
20
10
17
7
4
21
9
12
5
6
13
15
7
4
19
22
14
9
Хеймир Халгримсон
Златко Далич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Хансе Халдорсон Хансе Халдорсон1 Ловре Калинич12 Ловре Калинич
Биркир Севарсон Биркир Севарсон2 Тин Йедвай13 Тин Йедвай
Сверир Ингасон Сверир Ингасон5 Ведран Чорлука5 Ведран Чорлука
Рагнар Сигурдсон Рагнар Сигурдсон6 Дуйе Калета-Цар15 Дуйе Калета-Цар
Хьордур Магнусон Хьордур Магнусон18 Йосип Пиварич22 Йосип Пиварич
Арон Гунарсон Арон Гунарсон17 Матео Ковачич8 Матео Ковачич
Емил Халфредсон Емил Халфредсон20 Милан Бадель19 Милан Бадель
Йохан Гудмундсон Йохан Гудмундсон7 Марко Пияца20 Марко Пияца
Гилфи Сигурдсон Гилфи Сигурдсон10 Лука Модрич10 Лука Модрич
Биркир Бярнасон Биркир Бярнасон8 Иван Перишич4 Иван Перишич
Алфред Финбогасон Алфред Финбогасон11 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Резерви
Алберт Гудмундсон Алберт Гудмундсон4 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Арнор Ингви Траустасон Арнор Ингви Траустасон21 Филип Брадарич14 Филип Брадарич
Бьорн Сигударсон Бьорн Сигударсон9 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Биркир Бярнасонизлиза Биркир Бярнасон  90' Иван Перишич  Иван Перишичгол
Арнор Ингви Траустасонвлиза Арнор Ингви Траустасон 
Алфред Финбогасонизлиза Алфред Финбогасон  85'
Алберт Гудмундсонвлиза Алберт Гудмундсон 
Биркир Севарсонжълт картон Биркир Севарсон  84'
83' Тин Йедвай  Тин Йедвайжълт картон
81' Матео Ковачич  Матео Ковачичизлиза
Иван Ракитич  Иван Ракитичвлиза
Гилфи Сигурдсондузпа Гилфи Сигурдсон  76'
Рагнар Сигурдсонизлиза Рагнар Сигурдсон  70' Марко Пияца  Марко Пияцаизлиза
Бьорн Сигударсонвлиза Бьорн Сигударсон  Деян Ловрен  Деян Ловренвлиза
65' Лука Модрич  Лука Модричизлиза
Филип Брадарич  Филип Брадаричвлиза
Алфред Финбогасонжълт картон Алфред Финбогасон  64'
Емил Халфредсонжълт картон Емил Халфредсон  59'
53' Милан Бадель  Милан Бадельгол
14' Марко Пияца  Марко Пияцажълт картон
1 Голове 2
10 Ъглови удари 5
25 Центрирания 15
1 Засади 0
6 Точни удари 2
13 Тъчове 25
6 Неточни удари 9
8 Удари от вратата 9
40 Притежание на топката % 60
3 Жълти картони 2
4 Блокирани удари 2
3 Смени 3
3 Контра атаки 1
10 Извършени фалове 12
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
53'
0:1
Милан Бадель
1:1
Гилфи Сигурдсон
76'
 
 
90'
1:2
Иван Перишич
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 552

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Трета поредна победа за Хърватия, Исландия се прибира у дома

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Южна Корея Германия
  • Мексико Швеция
  • Сърбия Бразилия
  • Швейцария Коста Рика

Двубоите на деня

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки