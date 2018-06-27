Перишич: Хубаво е, че победихме с лоша игра

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
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Перишич: Хубаво е, че победихме с лоша игра27 юни 2018 | 00:15
|Титуляри
|Хансе Халдорсон
|1
|12
|Ловре Калинич
|Биркир Севарсон
|2
|13
|Тин Йедвай
|Сверир Ингасон
|5
|5
|Ведран Чорлука
|Рагнар Сигурдсон
|6
|15
|Дуйе Калета-Цар
|Хьордур Магнусон
|18
|22
|Йосип Пиварич
|Арон Гунарсон
|17
|8
|Матео Ковачич
|Емил Халфредсон
|20
|19
|Милан Бадель
|Йохан Гудмундсон
|7
|20
|Марко Пияца
|Гилфи Сигурдсон
|10
|10
|Лука Модрич
|Биркир Бярнасон
|8
|4
|Иван Перишич
|Алфред Финбогасон
|11
|9
|Андрей Крамарич
|Резерви
|Алберт Гудмундсон
|4
|6
|Деян Ловрен
|Арнор Ингви Траустасон
|21
|14
|Филип Брадарич
|Бьорн Сигударсон
|9
|7
|Иван Ракитич
|Биркир Бярнасонизлиза
|90'
|Иван Перишичгол
|Арнор Ингви Траустасонвлиза
|Алфред Финбогасонизлиза
|85'
|Алберт Гудмундсонвлиза
|Биркир Севарсонжълт картон
|84'
|83'
|Тин Йедвайжълт картон
|81'
|Матео Ковачичизлиза
|Иван Ракитичвлиза
|Гилфи Сигурдсондузпа
|76'
|Рагнар Сигурдсонизлиза
|70'
|Марко Пияцаизлиза
|Бьорн Сигударсонвлиза
|Деян Ловренвлиза
|65'
|Лука Модричизлиза
|Филип Брадаричвлиза
|Алфред Финбогасонжълт картон
|64'
|Емил Халфредсонжълт картон
|59'
|53'
|Милан Бадельгол
|14'
|Марко Пияцажълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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