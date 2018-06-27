Перишич: Хубаво е, че победихме с лоша игра

Халфът на Хърватия Иван Перишич донесе успеха на своя тим с 2:1 над Исландия в група "D" на световното първенство, като се разписа в края на двубоя. След мача той заяви, че е доволен, че тимът му е стигнал до успеха, макар да не е показал добра игра."Доволен съм, че вкарах гол, но не е важно, че името ми е на таблото, а по-важното е, че Хърватия победи и продължава напред. Не изглеждахме по най-добрия начин в този мач, но е хубаво да побеждаваме дори с такава игра. Дания е силен съперник и ще трябва да играем доста по-добре срещу тях, ако искаме да достигнем до 1/4-финал", заяви Перишич.