Меси лети в облаците: Господ е с нас и няма да ни изостави!

Капитанът на Аржентина Лионел Меси заяви, че Господ е с него и съотборниците му и Той няма да ги изостави до края на Мондиал 2018. Бълхата говори след успеха на "гаучосите" с 2:1 над Нигерия , който класира отбора на Хорхе Сампаоли на осминафинал срещу Франция

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"Благодаря на всички хора, които са тук в Русия и са направили голяма жертва, за да ни подкрепят на живо. Благодаря и на всички хора в Аржентина, които винаги са били с нас. Знам, че Бог е с нас и той няма да ни остави! Бяхме уверени, че ще спечелим този мач, чудесно е да победим по този начин. Това е наша заслужена радост", каза Меси.