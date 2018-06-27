|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
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Меси лети в облаците: Господ е с нас и няма да ни изостави!27 юни 2018 | 00:10 - Обновена
|Титуляри
|Франсис Узохо
|23
|12
|Франко Армани
|Леон Балогун
|6
|2
|Габриел Меркадо
|Уилям Троост-Еконг
|5
|17
|Николас Отаменди
|К.Й. Омеруо
|22
|16
|Маркос Рохо
|Виктор Моузес
|11
|3
|Николас Таляфико
|Огенекаро Етебо
|8
|15
|Енцо Перес
|Джон Оби Микел
|10
|14
|Хавиер Маскерано
|Вилфред Ндиди
|4
|7
|Евер Банега
|Брайън Идову
|2
|10
|Лионел Меси
|Келечи Ихеаначо
|14
|9
|Гонсало Игуаин
|Ахмед Муса
|7
|11
|Анхел ди Мария
|Резерви
|Алекс Иуоби
|18
|13
|Максимилиано Меса
|Одион Игало
|9
|19
|Серхио Агуеро
|Сими
|13
|22
|Кристиан Павон
|К.Й. Омеруоизлиза
|90'
|Лионел Месижълт картон
|Алекс Иуобивлиза
|Джон Оби Микелжълт картон
|Ахмед Мусаизлиза
|Симивлиза
|86'
|Маркос Рохогол
|80'
|Николас Таляфикоизлиза
|Серхио Агуеровлиза
|72'
|Анхел ди Марияизлиза
|Максимилиано Месавлиза
|64'
|Евер Банегажълт картон
|61'
|Енцо Пересизлиза
|Кристиан Павонвлиза
|Виктор Моузесдузпа
|51'
|49'
|Хавиер Маскераножълт картон
|Келечи Ихеаначоизлиза
|46'
|Одион Игаловлиза
|Леон Балогунжълт картон
|32'
|14'
|Лионел Месигол
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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курвоооо ... Рейтинг: 5 13