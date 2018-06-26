Настаняват Меси срещу лика на Роналдо

Оказа се, че в Казан, където ще се проведе двубоя, има два лицензирани хотела за световното първенство - “Рамада” и “Мираж”. Франция вече е резервирала “Мираж” и така за Меси и Аржентина не остава избор освен “Рамада”. Именно в двора на “Рамада” е изрисуват портрета на Роналдо, като единственият шанс на Меси да не го вижда е да му дадат някоя от по отдалечените стаи.