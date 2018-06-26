Хеймир Халгримсон: Няма за какво да съжаляваме

Селекционерът на Исландия Хеймир Халгримсон изрази съжаление от отпадането на своя тим от световното първенство, но изрази задоволство от представянето му по терените в Русия

"Имахме надежди, че може да се преборим за нещо в този мач и да прескочим групата. Беше ни ясно, че нещата не зависят изцяло от нас, а и откровено казано - хърватите са по-силни от нас. Няма обаче за какво да съжаляваме. Поздравявам хърватите за победата и им желая успех в турнира. С толкова качествен състав могат да стигнат много далеч”, каза селекционерът на Исландия.