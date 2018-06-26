Героят Рохо: Опровергахме критиците

"Най-накрая затанцувахме и заиграхме както можем. Говорихме си, че трябва да сме отпуснати, за да ни се получи играта. Щастлив съм. Благодарен съм на всички хора, които ни подкрепяха. На стадиона са брат ми и жена ми. През цялото време те бяха до мен и ми повтаряха, че всичко ще премине и се оказаха прави. Опровергахме и нашите критици. Затова от днес нататък вярвам, че можем да постигнем много. Ние не сме само отбор, ние сме семейство", заяви Рохо.

Героят за Аржентина Маркос Рохо не скри радостта си след победата с 2:1 над Нигерия , която прати "Гаучосите" на 1/8-финал на световното първенство. Защитникът на Манчестър Юнайтед вкара победния гол в 86-ата минута. След мача той заяви, че тимът му е опровергал критиците с този успех и вярва, че може да стигне далеч в турнира.