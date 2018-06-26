БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Паднаха над 100 гола на Мондиала, ето класирането при голмайсторите

26 юни 2018 | 23:32 - Обновена
Класиране при голмайсторите след 13-ия ден на световното първенство по футбол в Русия:

5 гола:
Хари Кейн (Англия)

4 гола:
Ромелу Лукаку (Белгия)
Кристиано Роналдо (Португалия)

3 гола:
Диего Коща (Испания)
Денис Черишев (Русия)

2 гола:
Миле Йединак (Австралия)
Джон Стоунс (Англия)
Еден Азар (Белгия)
Филипе Коутиньо (Бразилия)
Мохамед Салах (Египет)
Ахмед Муса (Нигерия)
Артьом Дзюба (Русия)
Луис Суарес (Уругвай)
Лука Модрич (Хърватия)

1 гол:
Джеси Лингард (Англия)
Серхио Агуеро (Аржентина)
Лионел Меси (Аржентина)
Маркос Рохо (Аржентина)
Дрийс Мертенс (Белгия)
Миши Батшуай (Белгия)
Неймар (Бразилия)
Марко Ройс (Германия)
Тони Кроос (Германия)
Кристиан Ериксен (Дания)
Юсуф Юрари Поулсен (Дания)
Карим Ансарифард (Иран)
Алфред Финбогасон (Исландия)
Гюлфи Сигурдсон (Исландия)
Яго Аспас (Испания)
Иско (Испания)
Начо Фернандес (Испания)
Джери Мина (Колумбия)
Радамел Фалкао (Колумбия)
Хуан Куадрадо (Колумбия)
Хуан Кинтеро (Колумбия)
Халид Бутаиб (Мароко)
Юсеф ен Несири (Мароко)
Ирвинг Лосано (Мексико)
Карлос Вела (Мексико)
Хавиер Ернандес (Мексико)
Виктор Моузес (Нигерия)
Фелипе Балой (Панама)
Андре Карийо (Перу)
Паоло Гереро (Перу)
Гжегош Криховяк (Полша)
Рикардо Куарешма (Португалия)
Хън-Мин Сон (Република Корея)
Александър Головин (Русия)
Юри Газински (Русия)
Салем ал Давсари (Саудитска Арабия)
Салман ал Фарадж (Саудитска Арабия)
Мбайе Нианг (Сенегал)
Муса Ваге (Сенегал)
Садио Мане (Сенегал)
Александър Митрович (Сърбия)
Александър Коларов (Сърбия)
Фехрадин бен Юсеф (Тунис)
Дилън Брон (Тунис)
Уаби Хазри (Тунис)
Единсон Кавани (Уругвай)
Хосе Мария Хименес (Уругвай)
Антоан Гризман (Франция)
Килиан Мбапе (Франция)
Иван Ракитич (Хърватия)
Милан Бадел (Хърватия)
Анте Ребич (Хърватия)
Иван Перишич (Хърватия)
Джердан Шачири (Швейцария)
Гранит Джака (Швейцария)
Стивън Цубер (Швейцария)
Андреас Гранквист (Швеция)
Ола Тойвонен (Швеция)
Кейсуке Хонда (Япония)
Такаши Инуи (Япония)
Шинджи Кагава (Япония)
Юя Осако (Япония)

автогол:
Азиз Бехич (Австралия) - в полза на Франция
Ахмед Фатхи (Египет) - в полза на Русия
Азиз Бухадуз (Мароко) - в полза на Иран
Огунекаро Етебо (Нигерия) - в полза на Хърватия
Тиаго Цонек (Полша) - в полза на Сенегал
Денис Черишев (Русия) - в полза на Уругвай
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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