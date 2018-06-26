Милан Бадел заслужи приза за Играч на мача срещу Исландия

Милан Бадел беше избран за играч на мача между Исландия Хърватия , завършил при резултат 1:2.

Халфът се представи много силно в тази среща. Той вкара първия и асистира за втория гол на своя тим, а освен това даде 68 паса при 89.7% успеваемост и отне три топки.

"Постигнахме целта си. Завършихме начело в групата и сме готови за следващия кръг на световното първенство. Вече можем да започнем подготовка за втората фаза. Това е нова голяма победа за Хърватия. Няма нужда от специални празненства. Нека продължим да вървим стъпка по стъпка напред в турнира", заяви Бадел.