БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Гол номер 100 на Мондиал 2018 е дело на Меси

26 юни 2018 | 21:37 - Обновена
Голът, който аржентинецът Лионел Меси вкара за 1:0 срещу Нигерия, е под номер 100 на Световното първенство в Русия. Също така, това е негов шести на Мондиали. Преди изиграването на последните две срещи от група D бяха вкарани 99 попадения в 36 двубоя от първенството.
Мондиал 2018
3 кръг, вторник 26 юни
Нигерия
1:290 минута
Аржентина
Betfair UK Sportsbook
351 16 1.03
1 x 2
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Джунейт Чакър
23
6
2
5
11
4
10
7
18
8
9
12
16
17
2
7
13
14
19
10
9
22
Гернот Роор
Хорхе Сампаоли
3-5-2
4-3-3
Титуляри
Франсис Узохо Франсис Узохо23 Франко Армани12 Франко Армани
Леон Балогун Леон Балогун6 Габриел Меркадо2 Габриел Меркадо
Уилям Троост-Еконг Уилям Троост-Еконг5 Николас Отаменди17 Николас Отаменди
К.Й. Омеруо К.Й. Омеруо22 Маркос Рохо16 Маркос Рохо
Виктор Моузес Виктор Моузес11 Николас Таляфико3 Николас Таляфико
Огенекаро Етебо Огенекаро Етебо8 Енцо Перес15 Енцо Перес
Джон Оби Микел Джон Оби Микел10 Хавиер Маскерано14 Хавиер Маскерано
Вилфред Ндиди Вилфред Ндиди4 Евер Банега7 Евер Банега
Брайън Идову Брайън Идову2 Лионел Меси10 Лионел Меси
Келечи Ихеаначо Келечи Ихеаначо14 Гонсало Игуаин9 Гонсало Игуаин
Ахмед Муса Ахмед Муса7 Анхел ди Мария11 Анхел ди Мария
Резерви
Алекс Иуоби Алекс Иуоби18 Максимилиано Меса13 Максимилиано Меса
Одион Игало Одион Игало9 Серхио Агуеро19 Серхио Агуеро
Кристиан Павон22 Кристиан Павон
излиза   90'
влиза  
86'   гол
80'   излиза
  влиза
72'   излиза
  влиза
64'   жълт картон
61'   излиза
  влиза
дузпа   51'
49'   жълт картон
излиза   46'
влиза  
жълт картон   32'
14'   гол
1 Голове 2
3 Ъглови удари 5
13 Центрирания 19
0 Засади 2
3 Точни удари 4
23 Тъчове 28
5 Неточни удари 3
5 Удари от вратата 6
35 Притежание на топката % 65
1 Жълти картони 2
1 Блокирани удари 1
1 Смени 3
2 Контра атаки 0
18 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
Компания 1 x 2
351 16 1.03
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
14'
0:1
 
51'
0:2
 
86'
0:3
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 884

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

51' Нигерия - Аржентина 1:1
Аржентина излиза с 5 промени и нова схема за победа срещу Нигерия
Котаракът Ахил предвиди отпадане на Аржентина
Ще оцелеят ли Меси и Аржентина – Ива Екимова прогнозира в „Емоциите на Мондиала“

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Дания Франция
  • Австралия Перу
  • Нигерия Аржентина
  • Исландия Хърватия

Двубоите на деня

На живо Нигерия - Аржентина 1:1 / Исландия - Хърватия 1:1

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки