Гол номер 100 на Мондиал 2018 е дело на Меси

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
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Гол номер 100 на Мондиал 2018 е дело на Меси26 юни 2018 | 21:37 - Обновена
|Титуляри
|Франсис Узохо
|23
|12
|Франко Армани
|Леон Балогун
|6
|2
|Габриел Меркадо
|Уилям Троост-Еконг
|5
|17
|Николас Отаменди
|К.Й. Омеруо
|22
|16
|Маркос Рохо
|Виктор Моузес
|11
|3
|Николас Таляфико
|Огенекаро Етебо
|8
|15
|Енцо Перес
|Джон Оби Микел
|10
|14
|Хавиер Маскерано
|Вилфред Ндиди
|4
|7
|Евер Банега
|Брайън Идову
|2
|10
|Лионел Меси
|Келечи Ихеаначо
|14
|9
|Гонсало Игуаин
|Ахмед Муса
|7
|11
|Анхел ди Мария
|Резерви
|Алекс Иуоби
|18
|13
|Максимилиано Меса
|Одион Игало
|9
|19
|Серхио Агуеро
|22
|Кристиан Павон
|излиза
|90'
|влиза
|86'
|гол
|80'
|излиза
|влиза
|72'
|излиза
|влиза
|64'
|жълт картон
|61'
|излиза
|влиза
|дузпа
|51'
|49'
|жълт картон
|излиза
|46'
|влиза
|жълт картон
|32'
|14'
|гол
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Калоян АнтоновРепортер отдел "Футбол"
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