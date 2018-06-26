Гарека: Перу показа, че има добър отбор! Можем само да се гордеем

Селекционерът на Перу Рикардо Гарека похвали своите футболисти след днешното им представяне в двубоя с Австралия . Въпреки че отпадна в груповата фаза на Мондиала, националният отбор на Перу завърши участието си в турнира с победа на “кенгурутата” с 2:0.

“Сега не е моментът за пълен анализ на свършеното. В предишните двубои загубихме с минималното 1:0, въпреки че играхме много добре. След като бе ясно, че няма шанс да продължим, казах на момчетата, че не ни остава нищо друго освен да победим за честта си. Този път успяхме да вкараме тези положения, които създадохме. Щастлив съм и заради отбора, и заради всички по трибуните. Държавата Перу показа, че има отбор. Има играчи, които играят добър футбол. Мисля, че можем да се гордеем с представянето си на това Световно първенство”, коментира Гарека.