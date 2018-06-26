БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Гарека: Перу показа, че има добър отбор! Можем само да се гордеем

26 юни 2018 | 20:13 - Обновена
Селекционерът на Перу Рикардо Гарека похвали своите футболисти след днешното им представяне в двубоя с Австралия. Въпреки че отпадна в груповата фаза на Мондиала, националният отбор на Перу завърши участието си в турнира с победа на “кенгурутата” с 2:0.
“Сега не е моментът за пълен анализ на свършеното. В предишните двубои загубихме с минималното 1:0, въпреки че играхме много добре. След като бе ясно, че няма шанс да продължим, казах на момчетата, че не ни остава нищо друго освен да победим за честта си. Този път успяхме да вкараме тези положения, които създадохме. Щастлив съм и заради отбора, и заради всички по трибуните. Държавата Перу показа, че има отбор. Има играчи, които играят добър футбол. Мисля, че можем да се гордеем с представянето си на това Световно първенство”, коментира Гарека.
Мондиал 2018
3 кръг, вторник 26 юни
Австралия
0:2краен резулат
Перу
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Сергей Карасьов
1
20
16
19
4
15
13
22
5
17
7
1
15
6
17
16
8
4
23
7
9
20
Берт ван Марвайк
Рикардо Гарека
4-4-1-1
4-2-3-1
Титуляри
Матю Райън Матю Райън1 Педро Галесе1 Педро Галесе
Джошуа Рисдън Джошуа Рисдън19 Луис Адвинкула17 Луис Адвинкула
Трент Сейнсбъри Трент Сейнсбъри20 Кристиан Рамос15 Кристиан Рамос
Марк Милиган Марк Милиган5 Андерсон Сантамария4 Андерсон Сантамария
Азиз Бехич Азиз Бехич16 Мигел Трауко6 Мигел Трауко
Матю Лекие Матю Лекие7 Ренато Тапиа13 Ренато Тапиа
Миле Йединак Миле Йединак15 Виктор Йотун19 Виктор Йотун
Аарън Мууй Аарън Мууй13 Андре Карильо18 Андре Карильо
Роби Крузе Роби Крузе10 Кристиан Куева8 Кристиан Куева
Томас Рогич Томас Рогич23 Едисон Флорес20 Едисон Флорес
Томи Джурич Томи Джурич9 Паоло Гереро9 Паоло Гереро
Резерви
Даниел Арзани Даниел Арзани17 Кристофър Хуртадо7 Кристофър Хуртадо
Джаксън Ървайн Джаксън Ървайн22 Педро Акино23 Педро Акино
Тим Кейхил Тим Кейхил4 Уилдър Картагена16 Уилдър Картагена
Марк Милиганжълт картон Марк Милиган  88'
79' Андре Карильо  Андре Карильоизлиза
Уилдър Картагена  Уилдър Картагенавлиза
Кристофър Хуртадо  Кристофър Хуртадожълт картон
Томас Рогичизлиза Томас Рогич  72'
Джаксън Ървайнвлиза Джаксън Ървайн 
Томас Рогичжълт картон Томас Рогич  66'
63' Ренато Тапиа  Ренато Тапиаизлиза
Кристофър Хуртадо  Кристофър Хуртадовлиза
Даниел Арзанижълт картон Даниел Арзани  60'
Роби Крузеизлиза Роби Крузе  58'
Даниел Арзанивлиза Даниел Арзани 
Томи Джуричизлиза Томи Джурич  53'
Тим Кейхилвлиза Тим Кейхил 
50' Паоло Гереро  Паоло Герерогол
46' Виктор Йотун  Виктор Йотунизлиза
Педро Акино  Педро Акиновлиза
45' Виктор Йотун  Виктор Йотунжълт картон
18' Андре Карильо  Андре Карильогол
Миле Йединакжълт картон Миле Йединак  10'
0 Голове 2
8 Ъглови удари 3
32 Центрирания 11
3 Засади 1
2 Точни удари 3
29 Тъчове 13
7 Неточни удари 1
6 Удари от вратата 11
54 Притежание на топката % 46
4 Жълти картони 2
4 Блокирани удари 0
3 Смени 3
1 Контра атаки 1
13 Извършени фалове 12
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
18'
0:1
Андре Карильо
 
50'
0:2
Паоло Гереро
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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