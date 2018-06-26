БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Авторът на специален гол стана №1 на Австралия - Перу

26 юни 2018 | 19:19 - Обновена
Атакуващият полузащитник на Перу Андре Карийо беше избран за №1 в двубоя с Австралия от Световното първенство в анкетата сред фенове на сайта на ФИФА. Футболистът на Уотфорд реализира първия гол за успеха с 2:0 с красиво изпълнение от въздуха след 18 минути игра. Това беше първо попадение за южноамериканците на Мондиал от 36 години насам. Четвъртфиналистите от СП 1970 си подсигуриха успеха с точен изстрел на Хосе Паоло Гереро пет минути след почивката.
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Така Перу потегля обратно към Лима като трети в групата си и с отлични впечатления от играта си.
Мондиал 2018
3 кръг, вторник 26 юни
Австралия
0:2краен резулат
Перу
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Сергей Карасьов
1
20
16
19
4
15
13
22
5
17
7
1
15
6
17
16
8
4
23
7
9
20
Берт ван Марвайк
Рикардо Гарека
4-4-1-1
4-2-3-1
Титуляри
Матю Райън Матю Райън1 Педро Галесе1 Педро Галесе
Джошуа Рисдън Джошуа Рисдън19 Луис Адвинкула17 Луис Адвинкула
Трент Сейнсбъри Трент Сейнсбъри20 Кристиан Рамос15 Кристиан Рамос
Марк Милиган Марк Милиган5 Андерсон Сантамария4 Андерсон Сантамария
Азиз Бехич Азиз Бехич16 Мигел Трауко6 Мигел Трауко
Матю Лекие Матю Лекие7 Ренато Тапиа13 Ренато Тапиа
Миле Йединак Миле Йединак15 Виктор Йотун19 Виктор Йотун
Аарън Мууй Аарън Мууй13 Андре Карильо18 Андре Карильо
Роби Крузе Роби Крузе10 Кристиан Куева8 Кристиан Куева
Томас Рогич Томас Рогич23 Едисон Флорес20 Едисон Флорес
Томи Джурич Томи Джурич9 Паоло Гереро9 Паоло Гереро
Резерви
Даниел Арзани Даниел Арзани17 Кристофър Хуртадо7 Кристофър Хуртадо
Джаксън Ървайн Джаксън Ървайн22 Педро Акино23 Педро Акино
Тим Кейхил Тим Кейхил4 Уилдър Картагена16 Уилдър Картагена
Марк Милиганжълт картон Марк Милиган  88'
79' Андре Карильо  Андре Карильоизлиза
Уилдър Картагена  Уилдър Картагенавлиза
Кристофър Хуртадо  Кристофър Хуртадожълт картон
Томас Рогичизлиза Томас Рогич  72'
Джаксън Ървайнвлиза Джаксън Ървайн 
Томас Рогичжълт картон Томас Рогич  66'
63' Ренато Тапиа  Ренато Тапиаизлиза
Кристофър Хуртадо  Кристофър Хуртадовлиза
Даниел Арзанижълт картон Даниел Арзани  60'
Роби Крузеизлиза Роби Крузе  58'
Даниел Арзанивлиза Даниел Арзани 
Томи Джуричизлиза Томи Джурич  53'
Тим Кейхилвлиза Тим Кейхил 
50' Паоло Гереро  Паоло Герерогол
46' Виктор Йотун  Виктор Йотунизлиза
Педро Акино  Педро Акиновлиза
45' Виктор Йотун  Виктор Йотунжълт картон
18' Андре Карильо  Андре Карильогол
Миле Йединакжълт картон Миле Йединак  10'
0 Голове 2
8 Ъглови удари 3
32 Центрирания 11
3 Засади 1
2 Точни удари 3
29 Тъчове 13
7 Неточни удари 1
6 Удари от вратата 11
54 Притежание на топката % 46
4 Жълти картони 2
4 Блокирани удари 0
3 Смени 3
1 Контра атаки 1
13 Извършени фалове 12
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
18'
0:1
Андре Карильо
 
50'
0:2
Паоло Гереро
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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