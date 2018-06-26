Н'Голо Канте е "Играч на мача" между Дания и Франция

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
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Н'Голо Канте е "Играч на мача" между Дания и Франция26 юни 2018 | 19:12 - Обновена
|Титуляри
|Каспер Шмайхел
|1
|16
|Стив Манданда
|Хенрик Далсгорд
|14
|19
|Джибирл Сидибе
|Симон Кяер
|4
|4
|Рафаел Варан
|Матиас Йоргенсен
|13
|3
|Преснел Кимпембе
|Йенс Стигер Ларсен
|17
|21
|Люка Ернандес
|Томас Дилейни
|8
|13
|Н'Голо Канте
|Андреас Кристенсен
|6
|15
|Стивън Нзонзи
|Кристиан Ериксен
|10
|11
|Усман Дембеле
|Мартин Брайтвайте
|11
|7
|Антоан Гризман
|Андреас Корнелиус
|21
|8
|Тома Льомар
|Пионе Систо
|23
|9
|Оливие Жиру
|Резерви
|Виктор Фишер
|15
|22
|Бенжамен Менди
|Каспер Долберг
|12
|18
|Набил Фекир
|Лукас Лерагер
|18
|10
|Килиан Мбапе
|Томас Дилейниизлиза
|90'
|Лукас Лерагервлиза
|78'
|Усман Дембелеизлиза
|Килиан Мбапевлиза
|Андреас Корнелиусизлиза
|75'
|Каспер Долбергвлиза
|68'
|Антоан Гризманизлиза
|Набил Фекирвлиза
|Пионе Систоизлиза
|60'
|Виктор Фишервлиза
|50'
|Люка Ернандесизлиза
|Бенжамен Мендивлиза
|Матиас Йоргенсенжълт картон
|45'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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