БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Дзагоев поднови тренировки

26 юни 2018 | 17:11 - Обновена
Полузащитникът на руския национален отбор по футбол Алан Дзагоев поднови тренировки и почти сигурно ще бъде готов за осминафиналите на Мондиал 2018. Халфът се включи в общата група, но все още не се подлага на пълни натоварвания.
Дзагоев получи контузия в задната част на бедрото през първото полувреме в мача на откриването на Световното първенство, който домакините спечелиха с 5:0 срещу Саудитска Арабия на 14 юни.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
2
2
0
0
5:0 (5)
6
2 Нигерия Нигерия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Исландия Исландия
2
0
1
1
1:3 (-2)
1
4 Аржентина Аржентина
2
0
1
1
1:4 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
2
1
1
0
3:1 (2)
4
2 Швейцария Швейцария
2
1
1
0
3:2 (1)
4
3 Сърбия Сърбия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
4 Коста Рика Коста Рика
2
0
0
2
0:3 (-3)
0
1 Мексико Мексико
2
2
0
0
3:1 (2)
6
2 Швеция Швеция
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Германия Германия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
4 Южна Корея Южна Корея
2
0
0
2
1:3 (-2)
0
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Дания Франция
  • Австралия Перу
  • Нигерия Аржентина
  • Исландия Хърватия

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