БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Асенсио: Ливърпул? След Световното ще се говори

26 юни 2018 | 15:44 - Обновена
Един от големите таланти на испанския футбол - Марко Асенсио, не пожела да говори за професоналното си бъдеще, но и не гарантира оставане в Реал Мадрид. Според Telemadrid от Ливърпул са готови да предложат за него 180 милиона евро. “Съсредоточен съм изцяло върху Мондиала. След Световното ще се говори за такива неща. Искам да направим запомнящо си първенство”, заяви 22-годишният флангови нападател на пресконференция в Краснодар.
mАсенсио беше привлечен на “Сантиаго Бернабеу” срещу 3,9 милиона евро. Наскоро футболистът подписа нов договор с кралския клуб при откупна клауза от 700 милиона евро. Според испанските медии от Мадрид вече са отказали оферта от Ливърпул на стойност 150 млн. евро.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
2
2
0
0
5:0 (5)
6
2 Нигерия Нигерия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Исландия Исландия
2
0
1
1
1:3 (-2)
1
4 Аржентина Аржентина
2
0
1
1
1:4 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
2
1
1
0
3:1 (2)
4
2 Швейцария Швейцария
2
1
1
0
3:2 (1)
4
3 Сърбия Сърбия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
4 Коста Рика Коста Рика
2
0
0
2
0:3 (-3)
0
1 Мексико Мексико
2
2
0
0
3:1 (2)
6
2 Швеция Швеция
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Германия Германия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
4 Южна Корея Южна Корея
2
0
0
2
1:3 (-2)
0
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 8875

Добави коментар ›› Коментари (1)

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фънк
(Гост) 1
отговор
26 юни 2018 | 16:38

клоп да даде 180 млн за играч който не е бил дори постоянен титуляр. ЪПСУРТ Рейтинг: 6 0

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играч на мача
  • Дания Франция
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