В Англия са горди - тези футболни половинки са по-скромни от Черил и Виктория

Победата на Англия над Панама с 6:1 на Световното първенство бе централна тема на всички британски медии вчера. "Дейли Мейл" не прави изключение, но изданието измества фокуса от футболистите към техните половинки.

Изданието със задоволство коментира, че днешните футболни съпруги са много по-скромни от онези, начело с певиците Виктория Бекъм и Черил Коул, които поискаха частен самолет и охрана, за да присъстват на стадионите на Мондиала през 2006 в Германия.

