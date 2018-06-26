Нападател на Мароко: Играхме достойно срещу Испания

Нападателят на националния отбор на Мароко Азиз Бухадуз заяви, че всичко в отбора могат да бъдат горди с представянето си на световното първенство по футбол в Русия.



Тимът завърши 2:2 срещу Испания в последния си мач от група "В", където остана на последното четвърто място с 1 точка актив.



"Това беше най-добрият мач за нас на световното първенство. Играхме достойно срещу такъв силен отбор като Испания, показахме качествен футбол. Наистина съм щастлив, защото този мач беше важен за отбора и за всички фенове. Гордеем се с играта си и с подкрепата на всички в нашата страна", заяви Бухадуз след равенството с Испания.

3 кръг, понеделник 25 юни Мондиал 2018 Испания 2:2 краен резулат Мароко титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Калининград

Съдия: Равшан Ирматов 1 3 15 18 2 6 5 22 20 9 17 12 4 2 11 8 17 16 6 14 20 19 Фернандо Йеро Ерве Ренар 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Давид Де Хеа 1 12 Мунир Даниел Карвахал 2 17 Набил Дирар Жерард Пике 3 4 Мануел Да Коща Серхио Рамос 15 6 Роман Саис Жорди Алба 18 2 Ашраф Хакими Серхио Бускетс 5 8 Карим ел Ахмади Тиаго Алкантара 10 14 Мбарк Бусуфа Давид Силва 21 16 Нордин Амрабат Иско 22 10 Юнес Беланда Андрес Иниеста 6 7 Хаким Зиеш Диего Коща 19 13 Халид Бутаиб Резерви Марко Асенсио 20 11 Файсал Фажир Родриго 9 20 Азиз Бухадуз Яго Аспас 17 19 Юсеф Ен Насири Яго Аспас гол 90' Ашраф Хакими жълт картон 88' Мунир жълт картон 85' Хаким Зиеш излиза Азиз Бухадуз влиза Давид Силва излиза 84' Родриго влиза 81' Юсеф Ен Насири гол Диего Коща излиза 74' Яго Аспас влиза Тиаго Алкантара излиза Марко Асенсио влиза 72' Халид Бутаиб излиза Юсеф Ен Насири влиза 63' Юнес Беланда излиза Файсал Фажир влиза 31' Мануел Да Коща жълт картон Мбарк Бусуфа жълт картон 29' Нордин Амрабат жълт картон 21' Карим ел Ахмади жълт картон Иско гол 19' 14' Халид Бутаиб гол 2 Голове 2 7 Ъглови удари 1 24 Центрирания 10 1 Засади 1 4 Точни удари 3 21 Тъчове 11 11 Неточни удари 3 6 Удари от вратата 16 69 Притежание на топката % 31 0 Жълти картони 6 1 Блокирани удари 0 3 Смени 3 0 Контра атаки 1 5 Извършени фалове 17 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Испания 3 1 2 0 6:5 (1) 5 2 Португалия 3 1 2 0 5:4 (1) 5 3 Иран 3 1 1 1 2:2 (0) 4 4 Мароко 3 0 1 2 2:4 (-2) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 14' 0:1 Халид Бутаиб 1:1 Иско 19' 81' 1:2 Юсеф Ен Насири 2:2 Яго Аспас 90'