Серхио Рамос: Проблемите ни са очевидни, но най-тежкото мина

“Най-важното е, че постигнахме целта си и продължаваме напред в турнира. Наясно сме, че има за какво да ни критикуват. Никой не отрича очевидното: в играта ни има проблеми. Но е напълно нормално в първите мачове да се допускат грешки. Сигурен съм, че ще играем все по-силно. Според мен, най-трудното мина. Оттук нататък ще виждате Испания, която всичко ценители на футбола харесват”, убедено заяви Рамос.

“Мисля, че системата ВАР е от полза за футбола. Използването й губи време, но си струва, за да се вземе правилното решение”, коментира още Серхио Рамос.