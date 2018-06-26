БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Серхио Рамос: Проблемите ни са очевидни, но най-тежкото мина

26 юни 2018 | 01:53 - Обновена
Капитанът на Испания Серхио Рамос не скри, че отборът играе колебливо на Мондиал 2018, но изрази оптимизъм, че във фазата на елиминациите “фуриите” ще покажат истинското си лице.

“Най-важното е, че постигнахме целта си и продължаваме напред в турнира. Наясно сме, че има за какво да ни критикуват. Никой не отрича очевидното: в играта ни има проблеми. Но е напълно нормално в първите мачове да се допускат грешки. Сигурен съм, че ще играем все по-силно. Според мен, най-трудното мина. Оттук нататък ще виждате Испания, която всичко ценители на футбола харесват”, убедено заяви Рамос.

“Основните ни затруднения са в защита. В елиминациите грешките няма да се прощават. Важното е нито за миг  да не губим концентрация”, подчерта бранителят.

“Мисля, че системата ВАР е от полза за футбола. Използването й губи време, но си струва, за да се вземе правилното решение”, коментира още Серхио Рамос.
Мондиал 2018
3 кръг, понеделник 25 юни
Испания
2:2краен резулат
Мароко
Стадион: Калининград
Съдия: Равшан Ирматов
1
3
15
18
2
6
5
22
20
9
17
12
4
2
11
8
17
16
6
14
20
19
Фернандо Йеро
Ерве Ренар
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Давид Де Хеа Давид Де Хеа1 Мунир12 Мунир
Даниел Карвахал Даниел Карвахал2 Набил Дирар17 Набил Дирар
Жерард Пике Жерард Пике3 Мануел Да Коща4 Мануел Да Коща
Серхио Рамос Серхио Рамос15 Роман Саис6 Роман Саис
Жорди Алба Жорди Алба18 Ашраф Хакими2 Ашраф Хакими
Серхио Бускетс Серхио Бускетс5 Карим ел Ахмади8 Карим ел Ахмади
Тиаго Алкантара Тиаго Алкантара10 Мбарк Бусуфа14 Мбарк Бусуфа
Давид Силва Давид Силва21 Нордин Амрабат16 Нордин Амрабат
Иско Иско22 Юнес Беланда10 Юнес Беланда
Андрес Иниеста Андрес Иниеста6 Хаким Зиеш7 Хаким Зиеш
Диего Коща Диего Коща19 Халид Бутаиб13 Халид Бутаиб
Резерви
Марко Асенсио Марко Асенсио20 Файсал Фажир11 Файсал Фажир
Родриго Родриго9 Азиз Бухадуз20 Азиз Бухадуз
Яго Аспас Яго Аспас17 Юсеф Ен Насири19 Юсеф Ен Насири
Яго Аспасгол Яго Аспас  90' Ашраф Хакими  Ашраф Хакимижълт картон
88' Мунир  Муниржълт картон
85' Хаким Зиеш  Хаким Зиешизлиза
Азиз Бухадуз  Азиз Бухадузвлиза
Давид Силваизлиза Давид Силва  84'
Родриговлиза Родриго 
81' Юсеф Ен Насири  Юсеф Ен Насиригол
Диего Кощаизлиза Диего Коща  74'
Яго Аспасвлиза Яго Аспас 
Тиаго Алкантараизлиза Тиаго Алкантара 
Марко Асенсиовлиза Марко Асенсио 
72' Халид Бутаиб  Халид Бутаибизлиза
Юсеф Ен Насири  Юсеф Ен Насиривлиза
63' Юнес Беланда  Юнес Беландаизлиза
Файсал Фажир  Файсал Фажирвлиза
31' Мануел Да Коща  Мануел Да Кощажълт картон
Мбарк Бусуфа  Мбарк Бусуфажълт картон
29' Нордин Амрабат  Нордин Амрабатжълт картон
21' Карим ел Ахмади  Карим ел Ахмадижълт картон
Искогол Иско  19'
14' Халид Бутаиб  Халид Бутаибгол
2 Голове 2
7 Ъглови удари 1
24 Центрирания 10
1 Засади 1
4 Точни удари 3
21 Тъчове 11
11 Неточни удари 3
6 Удари от вратата 16
69 Притежание на топката % 31
0 Жълти картони 6
1 Блокирани удари 0
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
5 Извършени фалове 17
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
14'
0:1
Халид Бутаиб
1:1
Иско
19'
 
 
81'
1:2
Юсеф Ен Насири
2:2
Яго Аспас
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 12130

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