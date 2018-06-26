Йеро: Извадихме късмет, не е нормално да получаваме толкова много голове

“Груповата фаза се оказа доста трудна за нас, но все пак заехме първото място. Трябва да останем позитивни, макар да е ясно, че играта ни не е такава, каквато искаме. Длъжни сме да променим доста неща. Самокритични сме и има защо. Допуснахме 5 гола в 3 мача, което не говори добре за нас и го казах на играчите”, сподели Йеро на пресконференцията след двубоя.

“До последно не знаехме дали ще сме първи или втори в групата. Факт е, че имахме и късмет, за да завършим пред Португалия . Това беше целта ни и я постигнахме. Трябва обаче да си направим точните изводи, защото ако продължаваме с такава елкота да получаваме голове, не ни чака нищо добро”, призна бившият защитник.