Николай Валуев разби телевизора си с брадва по време на мача с Уругвай

"Жалко, но това е спортът. Уругвай днес бе по-добрият отбор и не ни даде възможности да вкараме гол. Направихме грешки, но трябва да се съберем, да не униваме и да гледаме напред. Успех на нашия отбор", написа Валуев като коментар към снимката.

Бившият световен шампион по бокс и настоящ депутат в руската Дума Николай Валуев публикува снимка в профила си в “Инстаграм” на телевизора си със забита в него брадва. Валуев е прибегнал до тежкия удар по фината техника по време на мача на Русия с Уругвай, загубен от домакините на световното първенство с 0:3.