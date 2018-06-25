Табарес: Руснаците направиха всичко, за да разбият играта ни

Наставникът на Уругвай Оскар Табарес остана доволен от победата с 3:0 над Русия , която осигури на двукратния световен шампион първото място в Група "А".

"Днес показахме баланс и равновесие, което е много важно в такива мачове. Успяхме да атакуваме грамотно, въпреки че руският отбор ни затрудни. Те се опитаха да разрушат играта ни и заслужават поздравления за това. Бяхме изненадани, че Русия игра без Головин, който за мен е най-добрият им футболист. След като останаха с 10 човека на терена, вече ни бе много по-лесно, макар и жегата да ни поизмъчи. Доволен съм, че до събота, когато са осминафиналите, имаме пет дни почивка. Единственото лошо от днешния мач е жълтият картон на Бентанкур, но това е футболът и такива неща се случват", каза Табарес след двубоя. В осминафиналите на световното Уругвай ще играе със завършилия на второ място в група "В".