Сампаоли: Ще видите различен отбор на Аржентина

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|0:039'
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Сампаоли: Ще видите различен отбор на Аржентина25 юни 2018 | 20:16 - Обновена
|Титуляри
|Вили Кабайеро
|23
|23
|Даниел Субашич
|Габриел Меркадо
|2
|2
|Шиме Вршалко
|Николас Отаменди
|17
|6
|Деян Ловрен
|Николас Таляфико
|3
|21
|Дамгой Вида
|Едуардо Салвио
|18
|3
|Иван Стринич
|Хавиер Маскерано
|14
|7
|Иван Ракитич
|Енцо Перес
|15
|11
|Мачело Брожович
|Маркос Акуня
|8
|18
|Анте Ребич
|Лионел Меси
|10
|10
|Лука Модрич
|Серхио Агуеро
|19
|4
|Иван Перишич
|Максимилиано Меса
|13
|17
|Марио Манджукич
|Резерви
|Гонсало Игуаин
|9
|8
|Матео Ковачич
|Кристиан Павон
|22
|9
|Андрей Крамарич
|Пауло Дибала
|21
|5
|Ведран Чорлука
|90'
|Иван Ракитичгол
|Марио Манджукичизлиза
|Ведран Чорлукавлиза
|Мачело Брожовичжълт картон
|Маркос Акуняжълт картон
|87'
|Николас Отамендижълт картон
|85'
|82'
|Иван Перишичизлиза
|Матео Ковачичвлиза
|80'
|Лука Модричгол
|Енцо Пересизлиза
|68'
|Пауло Дибалавлиза
|67'
|Шиме Вршалкожълт картон
|58'
|Марио Манджукичжълт картон
|57'
|Анте Ребичизлиза
|Андрей Крамаричвлиза
|Едуардо Салвиоизлиза
|56'
|Кристиан Павонвлиза
|Серхио Агуероизлиза
|54'
|Гонсало Игуаинвлиза
|53'
|Анте Ребичгол
|Габриел Меркадожълт картон
|51'
|39'
|Анте Ребичжълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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