Суарес: Важното е, че спечелихме групата

"Получи се интересен мач през първата част. Важното е, че спечелихме групата и го направихме много убедително. Не ми се мисли какво ще бъде на 1/8-финалите. Радвам се, когато постигам тези неща и го правя с моя отбор. Ние имаме силен колектив и мислим само за това, което е най-важно за Уругвай. Благодаря на нашите фенове, които не спестиха време и пари, за да ни подкрепят от трибуните. Доволен съм тогава, когато и те са доволни", коментира Суарес.

Нападателят на Уругвай Луис Суарес сподели радостта си от постигнатия успех с 3:0 над тима на Русия . Нападателят реализира първото попадение в срещата след изпълнение на фаул, а с тази победа “небеснобелите” спечелиха Група “А” на Световното първенство и очакват един измежду Испания Португалия в следващата фаза.