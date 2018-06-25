БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ветераните в Бразилия поискали извинение от Неймар

25 юни 2018 | 18:37 - Обновена
Най-опитните футболисти в състава на Бразилия са поискали извинение от Неймар за поведението му по време на двубоя с Коста Рика. Въпреки победата, дошла в края на срещата, Неймар провокира своите съотборници с някои от своите действия.
След успеха на Бразилия капитанът Тиаго Силва сподели, че е бил напсуван от Неймар заради върната топка на противника. За тази случката се е заговорило и в съблекалнята на “Селесао” след вчерашната тренировка на тима.
Тиаго Силва, Марсело и Миранда са поискали от звездата на Пари Сен Жермен да поднесе своите извинения към отбора за поведението си в двубоя с костариканците. От своя страна Неймар се е разкаял за обидите, отправени към Силва, като е приел и критика от страна на селекционера Тите.
Мондиал 2018
2 кръг, петък 22 юни
Бразилия
2:0краен резулат
Коста Рика
Стадион: Санкт Петербург Арена
Съдия: Бьорн Кайперс
1
12
2
3
22
11
20
5
17
7
10
1
8
3
6
2
15
5
17
7
10
11
Тите
Оскар Рамирес
4-3-3
3-4-2-1
Титуляри
Алисон Алисон1 Кейлор Навас1 Кейлор Навас
Фагнер Фагнер22 Джони Акоста2 Джони Акоста
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Джанкарло Гонсалес3 Джанкарло Гонсалес
Миранда Миранда3 Оскар Дуарте6 Оскар Дуарте
Марсело Марсело12 Кристиан Гамбоа16 Кристиан Гамбоа
Паулиньо Паулиньо15 Селсо Борхес5 Селсо Борхес
Каземиро Каземиро5 Давид Гусман20 Давид Гусман
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Брайън Овиедо8 Брайън Овиедо
Вилиан Вилиан19 Йохан Венегас11 Йохан Венегас
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Брайън Руис10 Брайън Руис
Неймар Неймар10 Маркос Урена21 Маркос Урена
Резерви
Дъглас Коста Дъглас Коста7 Йелцин Техеда17 Йелцин Техеда
Роберто Фирмино Роберто Фирмино20 Кристиан Боланос7 Кристиан Боланос
Фернандиньо Фернандиньо17 Франсиско Калво15 Франсиско Калво
Филипе Коутиньогол Филипе Коутиньо  90'
Габриел Жезусизлиза Габриел Жезус 
Фернандиньовлиза Фернандиньо 
Неймаргол Неймар 
84' Джони Акоста  Джони Акостажълт картон
83' Давид Гусман  Давид Гусманизлиза
Йелцин Техеда  Йелцин Техедавлиза
Неймаржълт картон Неймар  81'
Филипе Коутиньожълт картон Филипе Коутиньо 
75' Кристиан Гамбоа  Кристиан Гамбоаизлиза
Франсиско Калво  Франсиско Калвовлиза
Паулиньоизлиза Паулиньо  68'
Роберто Фирминовлиза Роберто Фирмино 
54' Маркос Урена  Маркос Уренаизлиза
Кристиан Боланос  Кристиан Боланосвлиза
Вилианизлиза Вилиан  46'
Дъглас Коставлиза Дъглас Коста 
2 Голове 0
9 Ъглови удари 1
36 Центрирания 9
3 Засади 3
10 Точни удари 0
18 Тъчове 14
10 Неточни удари 2
4 Удари от вратата 9
69 Притежание на топката % 31
2 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 0
3 Смени 3
2 Контра атаки 2
11 Извършени фалове 11
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Бразилия Бразилия
2
1
1
0
3:1 (2)
4
2 Швейцария Швейцария
2
1
1
0
3:2 (1)
4
3 Сърбия Сърбия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
4 Коста Рика Коста Рика
2
0
0
2
0:3 (-3)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Филипе Коутиньо
90'
 
2:0
Неймар
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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ИЛИЯ ИВАНОВ
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