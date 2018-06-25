Батистута: Меси е най-добрият футболист в историята

Бившата звезда на аржентинския футбол Габриел Батистута защити Лионел Меси от нападките, предизвикани от посредственото представяне на Аржентина на Световното първенство в Русия . Батигол сподели, че Меси е най-добрият футболист в историята и всякакви негативни мнения по негов адрес са неуместни.

“Със сигурност ми се искаше да видя доста по-различен Мондиал. Всички сме много разочаровани, но все още няма нищо решено. Във футбола никога не се знае. Все още пред нас има последна възможност. Ще видим какво ще се случи”, започна Батигол.

“Съвет към Меси? Какво бих могъл да кажа на най-добрия футболист в историята? Лео е огромен футболист и критиките към него са безсмислени”, допълни Батистута.