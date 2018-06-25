Мина: Не искам да напусна Барселона

В дебютния си мач на Световно първенство при победата на Колумбия с 3:0 над Полша защитникът Йери Мина изигра страхотен мач. Той не само, че вкара първия гол за тима си, но и обезличи Роберт Левандовски, който е един от най-добрите тарани в света. Това дава надежди на феновете на клубния му отбор Барселона за други подобни мачове в бъдеще. Още повече, че самият 23-годишен играч не иска да напуска каталунците.

“Чаках своя момент. Бяхме концентрирани през всичките 90 минути. Никога не съм мислел да напусна Барселона. За мен това е най-добрият отбор в света. Харесват ми клуба, града, хората, съотборниците ми, всичко… Чудесно е, че винаги ме подкрепят. Сега съм спокоен. В момента правя нещата по най-добрия начин. Винаги се опитвам да се подобрявам и да вдигам нивото си”, каза Мина пред испанската телевизия EFE.



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