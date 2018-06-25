БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Мина: Не искам да напусна Барселона

25 юни 2018 | 16:46 - Обновена

В дебютния си мач на Световно първенство при победата на Колумбия с 3:0 над Полша защитникът Йери Мина изигра страхотен мач. Той не само, че вкара първия гол за тима си, но и обезличи Роберт Левандовски, който е един от най-добрите тарани в света. Това дава надежди на феновете на клубния му отбор Барселона за други подобни мачове в бъдеще. Още повече, че самият 23-годишен играч не иска да напуска каталунците.

“Чаках своя момент. Бяхме концентрирани през всичките 90 минути. Никога не съм мислел да напусна Барселона. За мен това е най-добрият отбор в света. Харесват ми клуба, града, хората, съотборниците ми, всичко… Чудесно е, че винаги ме подкрепят. Сега съм спокоен. В момента правя нещата по най-добрия начин. Винаги се опитвам да се подобрявам и да вдигам нивото си”, каза Мина пред испанската телевизия EFE.

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Мондиал 2018
2 кръг, неделя 24 юни
Полша
0:3краен резулат
Колумбия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Сесар Рамос
1
20
15
13
5
10
19
11
6
9
14
1
4
17
13
23
15
11
10
16
5
7
Адам Навалка
Хосе Пекерман
3-4-3
4-2-3-1
Титуляри
Войчех Шчесни Войчех Шчесни1 Давид Оспина1 Давид Оспина
Лукаш Пишчек Лукаш Пишчек20 Сантиаго Ариас4 Сантиаго Ариас
Ян Беднарек Ян Беднарек5 Йери Мина13 Йери Мина
Михал Паздан Михал Паздан2 Давинсон Санчес23 Давинсон Санчес
Бартош Бережински Бартош Бережински18 Мохика17 Мохика
Яцек Горалски Яцек Горалски6 Абел Агилар8 Абел Агилар
Гжегож Криховяк Гжегож Криховяк10 Уилмар Бариос5 Уилмар Бариос
Мачей Рибус Мачей Рибус13 Хуан Куадрадо11 Хуан Куадрадо
Пьотър Зелински Пьотър Зелински19 Хамес Родригес10 Хамес Родригес
Роберт Левандовски Роберт Левандовски9 Хуан Кинтеро20 Хуан Кинтеро
Давид Ковначки Давид Ковначки23 Радамел Фалкао9 Радамел Фалкао
Резерви
Камил Глик Камил Глик15 Джеферсон Лерма16 Джеферсон Лерма
Камил Гросицки Камил Гросицки11 Матеус Урибе15 Матеус Урибе
Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик14 Карлос Бака7 Карлос Бака
Яцек Горалскижълт картон Яцек Горалски  85'
Михал Пазданизлиза Михал Паздан  80'
Камил Гликвлиза Камил Глик 
78' Радамел Фалкао  Радамел Фалкаоизлиза
Карлос Бака  Карлос Бакавлиза
75' Хуан Куадрадо  Хуан Куадрадогол
73' Хуан Кинтеро  Хуан Кинтероизлиза
Джеферсон Лерма  Джеферсон Лермавлиза
Бартош Бережинскиизлиза Бартош Бережински  72'
Лукаш Теодорчиквлиза Лукаш Теодорчик 
70' Радамел Фалкао  Радамел Фалкаогол
Ян Беднарекжълт картон Ян Беднарек  61'
Давид Ковначкиизлиза Давид Ковначки  57'
Камил Гросицкивлиза Камил Гросицки 
40' Йери Мина  Йери Минагол
32' Абел Агилар  Абел Агиларизлиза
Матеус Урибе  Матеус Урибевлиза
0 Голове 3
7 Ъглови удари 5
23 Центрирания 21
1 Засади 1
3 Точни удари 4
19 Тъчове 15
4 Неточни удари 6
5 Удари от вратата 4
46 Притежание на топката % 54
2 Жълти картони 0
2 Блокирани удари 3
3 Смени 3
1 Контра атаки 3
15 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Сенегал Сенегал
2
1
1
0
4:3 (1)
4
2 Япония Япония
2
1
1
0
4:3 (1)
4
3 Колумбия Колумбия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
4 Полша Полша
2
0
0
2
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
40'
0:1
Йери Мина
 
70'
0:2
Радамел Фалкао
 
75'
0:3
Хуан Куадрадо
Снимка: ©Getty Images

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Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 3894

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  • Нигерия Аржентина
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