Нападател на Швеция предпочете интервю пред допинг тест

Нападателят на Швеция Маркус Берг може да се сблъска със санкция от страна на ФИФА във връзка с инцидент, станал след мача между “Тре Крунур” и Германия (1:2) от втория кръг в груповата фаза на Световното първенство по футбол в Русия.



След мача с Бундестила представители на ФИФА извикали Берг за допинг контрол, но вместо това футболистът се отправил към журналистите, за да даде интервю. След като приключил с медиите, Берг все пак се явил за проверка. Тестът му бил отрицателен, но той ядосал допинг ченгетата с поведението си.



Очаква се, Берг да не бъде дисквалифициран, но той може да очаква наказание за ненавременна поява на допинг тест, което се явява нарушение на правилата на ФИФА.



Самият футболист нарече инцидента недоразумение", а в лагера на Швеция са сигурни, че не е станало нищо фатално.

2 кръг, събота 23 юни Мондиал 2018 Германия 2:1 краен резулат Швеция титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Олимпийски стадион

Съдия: Шимон Марчиняк 1 17 16 11 13 8 21 18 23 9 20 1 4 3 6 2 8 7 21 10 11 22 Йоахим Льов Яне Андерсон 4-2-3-1 4-4-2 Титуляри Мануел Нойер 1 1 Робин Олсен Джошуа Кимих 18 2 Микаел Лустиг Жером Боатенг 17 3 Виктор Линдельоф Антонио Рюдигер 16 4 Андреас Гранквист Йонас Хектор 3 6 Лудвиг Аугустинсон Себастиан Руди 19 17 Виктор Клаесон Тони Кроос 8 7 Себастиан Ларсон Томас Мюлер 13 8 Албин Екдал Юлиан Дракслер 7 10 Емил Форшбери Марко Ройс 11 9 Маркус Берг Тимо Вернер 9 20 Ола Тойвонен Резерви Илкай Гюндоган 21 11 Джон Гуидети Марио Гомес 23 22 Исаак Телин Юлиан Брант 20 21 Джими Дурмаз Тони Кроос гол 90' Маркус Берг излиза Исаак Телин влиза Себастиан Ларсон жълт картон Йонас Хектор излиза 87' Юлиан Брант влиза Жером Боатенг червен картон 82' 78' Ола Тойвонен излиза Джон Гуидети влиза 74' Виктор Клаесон излиза Джими Дурмаз влиза Жером Боатенг жълт картон 71' 52' Албин Екдал жълт картон Марко Ройс гол 48' Юлиан Дракслер излиза 46' Марио Гомес влиза 32' Ола Тойвонен гол Себастиан Руди излиза 31' Илкай Гюндоган влиза 2 Голове 1 8 Ъглови удари 3 49 Центрирания 15 5 Засади 2 6 Точни удари 6 22 Тъчове 15 6 Неточни удари 0 2 Удари от вратата 14 72 Притежание на топката % 28 1 Жълти картони 2 3 Блокирани удари 1 3 Смени 3 2 Контра атаки 5 12 Извършени фалове 13 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Мексико 2 2 0 0 3:1 (2) 6 2 Швеция 2 1 0 1 2:2 (0) 3 3 Германия 2 1 0 1 2:2 (0) 3 4 Южна Корея 2 0 0 2 1:3 (-2) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 32' 0:1 Ола Тойвонен 1:1 Марко Ройс 48' Жером Боатенг 82' 2:1 Тони Кроос 90'