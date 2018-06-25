"Картоненият фен" Хавиер пристигна в Русия, за да подкрепя Мексико

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
"Картоненият фен" Хавиер пристигна в Русия, за да подкрепя Мексико25 юни 2018 | 12:40 - Обновена
|Титуляри
|Хюн-Ву Чо
|23
|13
|Гилермо Очоа
|Йонг Лий
|2
|21
|Едсон Алварес
|Хюн-Соо Ян
|20
|3
|Карлос Салседо
|Юнг-Гвон Ким
|19
|15
|Ектор Морено
|Мин-Воо Ким
|12
|23
|Хесус Гаярдо
|Сьон-Мин Муун
|18
|7
|Мигел Лайун
|Се-Йон-Жоо
|8
|16
|Ектор Ерера
|Сунг-Юенг Ки
|16
|18
|Андрес Гуардадо
|Хий-Чан Хуан
|11
|11
|Карлос Вела
|Жае-Сун Лий
|17
|14
|Хавиер Ернандес
|Хеунг-Мин Сон
|7
|22
|Ървинг Лозано
|Резерви
|Ву-Юн-Джун
|15
|10
|Джовани дос Сантос
|Сьон-Ву Лий
|10
|17
|Хесус Корона
|Чул Хон
|14
|4
|Рафаел Маркес
|Хеунг-Мин Сонгол
|90'
|Мин-Воо Кимизлиза
|84'
|Чул Хонвлиза
|Ву-Юн-Джунжълт картон
|80'
|Сьон-Мин Муунизлиза
|77'
|Карлос Велаизлиза
|Ву-Юн-Джунвлиза
|Джовани дос Сантосвлиза
|Сьон-Ву Лийжълт картон
|72'
|71'
|Ървинг Лозаноизлиза
|Хесус Коронавлиза
|68'
|Андрес Гуардадоизлиза
|Рафаел Маркесвлиза
|66'
|Хавиер Ернандесгол
|Се-Йон-Жооизлиза
|64'
|Сьон-Ву Лийвлиза
|Йонг Лийжълт картон
|63'
|Юнг-Гвон Кимжълт картон
|58'
|26'
|Карлос Веладузпа
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Мексико
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3:1 (2)
|
6
|2
|Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2 (0)
|
3
|3
|Германия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Южна Корея
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:3 (-2)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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