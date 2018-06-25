Световен шампион с Аржентина: Кой, по дяволите, е Меси?!

Световният шампион с Аржентина от Мексико 86 Ектор Енрике силно разкритикува Лионел Меси за представянето му на Мондиал 2018. Бившият полузащитник направи сравнение с легендата на страната Диего Марадона, който изведе гаучосите на два последователни финала, като спечели в Мексико през 1986 и загуби в Италия четири години по-късно. Бившият национал определи звездата на Барселона като най-добрият в света, но поиска да види повече от него.

“Кой, по дяволите, е Меси, че не тича? Кой би бил Марадона, ако не тичаше? Гордостта да носиш фланелката на националния отбор е за всички. Марадона не позволяваше отпускане, той тичаше повече от всички, бе по-гневен от всички, ритаха го, но той ставаше и продължаваше. Тези играчи са разглезени деца и там има хора, които не заслужават да са в селецията”, заяви Енрике пред местна радиостанция.