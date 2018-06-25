БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Световен шампион с Аржентина: Кой, по дяволите, е Меси?!

25 юни 2018 | 12:13 - Обновена
Световният шампион с Аржентина от Мексико 86 Ектор Енрике силно разкритикува Лионел Меси за представянето му на Мондиал 2018. Бившият полузащитник направи сравнение с легендата на страната Диего Марадона, който изведе гаучосите на два последователни финала, като спечели в Мексико през 1986 и загуби в Италия четири години по-късно. Бившият национал определи звездата на Барселона като най-добрият в света, но поиска да види повече от него.
“Кой, по дяволите, е Меси, че не тича? Кой би бил Марадона, ако не тичаше? Гордостта да носиш фланелката на националния отбор е за всички. Марадона не позволяваше отпускане, той тичаше повече от всички, бе по-гневен от всички, ритаха го, но той ставаше и продължаваше. Тези играчи са разглезени деца и там има хора, които не заслужават да са в селецията”, заяви Енрике пред местна радиостанция.
Мондиал 2018
2 кръг, четвъртък 21 юни
Аржентина
0:3краен резулат
Хърватия
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Равшан Ирматов
23
17
2
3
8
13
14
10
9
21
22
23
5
6
2
3
21
10
7
8
11
9
Хорхе Сампаоли
Златко Далич
3-4-3
4-2-3-1
Титуляри
Вили Кабайеро Вили Кабайеро23 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Габриел Меркадо Габриел Меркадо2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Николас Отаменди Николас Отаменди17 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Николас Таляфико Николас Таляфико3 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Едуардо Салвио Едуардо Салвио18 Иван Стринич3 Иван Стринич
Хавиер Маскерано Хавиер Маскерано14 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Енцо Перес Енцо Перес15 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Маркос Акуня Маркос Акуня8 Анте Ребич18 Анте Ребич
Лионел Меси Лионел Меси10 Лука Модрич10 Лука Модрич
Серхио Агуеро Серхио Агуеро19 Иван Перишич4 Иван Перишич
Максимилиано Меса Максимилиано Меса13 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин9 Матео Ковачич8 Матео Ковачич
Кристиан Павон Кристиан Павон22 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Пауло Дибала Пауло Дибала21 Ведран Чорлука5 Ведран Чорлука
90' Иван Ракитич  Иван Ракитичгол
Марио Манджукич  Марио Манджукичизлиза
Ведран Чорлука  Ведран Чорлукавлиза
Мачело Брожович  Мачело Брожовичжълт картон
Маркос Акуняжълт картон Маркос Акуня  87'
Николас Отамендижълт картон Николас Отаменди  85'
82' Иван Перишич  Иван Перишичизлиза
Матео Ковачич  Матео Ковачичвлиза
80' Лука Модрич  Лука Модричгол
Енцо Пересизлиза Енцо Перес  68'
Пауло Дибалавлиза Пауло Дибала 
67' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкожълт картон
58' Марио Манджукич  Марио Манджукичжълт картон
57' Анте Ребич  Анте Ребичизлиза
Андрей Крамарич  Андрей Крамаричвлиза
Едуардо Салвиоизлиза Едуардо Салвио  56'
Кристиан Павонвлиза Кристиан Павон 
Серхио Агуероизлиза Серхио Агуеро  54'
Гонсало Игуаинвлиза Гонсало Игуаин 
53' Анте Ребич  Анте Ребичгол
Габриел Меркадожълт картон Габриел Меркадо  51'
39' Анте Ребич  Анте Ребичжълт картон
0 Голове 3
5 Ъглови удари 2
19 Центрирания 14
3 Засади 3
3 Точни удари 6
25 Тъчове 23
6 Неточни удари 6
6 Удари от вратата 9
59 Притежание на топката % 41
3 Жълти картони 4
1 Блокирани удари 2
3 Смени 3
16 Извършени фалове 22
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
2
2
0
0
5:0 (5)
6
2 Нигерия Нигерия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Исландия Исландия
2
0
1
1
1:3 (-2)
1
4 Аржентина Аржентина
2
0
1
1
1:4 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
53'
0:1
Анте Ребич
 
80'
0:2
Лука Модрич
 
90'
0:3
Иван Ракитич

Още по темата
Георги Коев
Редактор отдел "Спорт" и "Футбол"		 Прочетена 12377

Коментирай



Няма коментари.


›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки