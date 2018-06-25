Колумбийците посветиха успеха над Полша на Карлос Санчес

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Колумбийците посветиха успеха над Полша на Карлос Санчес25 юни 2018 | 02:12 - Обновена
|Титуляри
|Войчех Шчесни
|1
|1
|Давид Оспина
|Лукаш Пишчек
|20
|4
|Сантиаго Ариас
|Ян Беднарек
|5
|13
|Йери Мина
|Михал Паздан
|2
|23
|Давинсон Санчес
|Бартош Бережински
|18
|17
|Мохика
|Яцек Горалски
|6
|8
|Абел Агилар
|Гжегож Криховяк
|10
|5
|Уилмар Бариос
|Мачей Рибус
|13
|11
|Хуан Куадрадо
|Пьотър Зелински
|19
|10
|Хамес Родригес
|Роберт Левандовски
|9
|20
|Хуан Кинтеро
|Давид Ковначки
|23
|9
|Радамел Фалкао
|Резерви
|Камил Глик
|15
|16
|Джеферсон Лерма
|Камил Гросицки
|11
|15
|Матеус Урибе
|Лукаш Теодорчик
|14
|7
|Карлос Бака
|Яцек Горалскижълт картон
|85'
|Михал Пазданизлиза
|80'
|Камил Гликвлиза
|78'
|Радамел Фалкаоизлиза
|Карлос Бакавлиза
|75'
|Хуан Куадрадогол
|73'
|Хуан Кинтероизлиза
|Джеферсон Лермавлиза
|Бартош Бережинскиизлиза
|72'
|Лукаш Теодорчиквлиза
|70'
|Радамел Фалкаогол
|Ян Беднарекжълт картон
|61'
|Давид Ковначкиизлиза
|57'
|Камил Гросицкивлиза
|40'
|Йери Минагол
|32'
|Абел Агиларизлиза
|Матеус Урибевлиза
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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