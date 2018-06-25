Навалка: Бяхме равностойни до първия гол

Селекционерът на Полша Адам Навалка прие философски загубата с 0:3 от Колумбия. Това поражение окончателно сложи край на шансовете на тима му за излизане от група “Н” на световното първенство. Въпреки това наставникът смята, че съставът му е играл добре, поне до първия гол на съперника.“Смятам, че футболистите ми дадоха всичко от себе си до самия край на мача, но истината е, че загубихме от един много силен отбор и трябва да го приемем. Моето мнение е, че тази вечер мачът бе много равностоен, поне до първия гол. Тогава променихме схемата на игра, която стана по-офанзивна. Много съжалявам, че загубихме, но утре е нов ден”, заяви Навалка.