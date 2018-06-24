Куадрадо: Показахме най-доброто, което можем в атака

“Много съм доволен от резултата. Благодаря на Господ, че беше с нас в трудните моменти. Показахме най-доброто, което можем в атака. Това е голяма победа, както за нас, така и за всички колумбийци. За всеки футболист е огромно щастие да вкара гол на световно първенство, но аз нямаше да постигна това, без помощта на моите съотборници”, заяви Куадрадо.

Крилото на Колумбия Хуан Куадрадо бе един от най-добрите на терена при успеха с 3:0 над Полша . Той отбеляза последния гол в мача, а след срещата заяви, че тимът му е показал най-доброто, на което е способен в атака.