БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Лингард: Не знаех, че сме постигнали най-голямата победа на Англия (видео)

24 юни 2018 | 20:40 - Обновена
Английският национал Джеси Лингард бе много щастлив след успеха над Панама с 6:1. "Невероятно постижение! Не знаех, че сме постигнал най-голямата победа на Англия на световно първенство. Вкарах първия си гол за Англия на световно първенство - уникално е! Надявам се да отбележа още в мачовете, които ни предстоят.
sasa
Семейството ми е тук и съм щастлив, че ги зарадвахме. Първи сме в групата и това ще ни даде увереност преди мача с Белгия. Хари Кейн за пореден път бе блестящ. Няма значение как е постигнал хеттрика си, той просто беше на точното място и вкара третия си гол", каза футболистът на "Трите лъва".

Англия - Панама@@@

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Мондиал 2018
2 кръг, неделя 24 юни
Англия
6:1краен резулат
Панама
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Геад Гриша
1
3
2
5
6
18
17
8
10
21
11
1
2
4
5
15
23
21
19
16
11
7
Гарет Саутгейт
Ернан Дарио Гомес
3-5-2
4-5-1
Титуляри
Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд1 Хайме Пенедо1 Хайме Пенедо
Кайл Уокър Кайл Уокър2 Майкъл Мурийо2 Майкъл Мурийо
Джон Стоунс Джон Стоунс5 Ромас Торес5 Ромас Торес
Хари Магуайър Хари Магуайър6 Фидел Ескобар4 Фидел Ескобар
Кийрън Трипиер Кийрън Трипиер12 Ерик Дейвис15 Ерик Дейвис
Рубен Лофтъс-Чийк Рубен Лофтъс-Чийк21 Едгар Жоел Барсенас Ерера8 Едгар Жоел Барсенас Ерера
Джордан Хендерсън Джордан Хендерсън8 Армандо Купър11 Армандо Купър
Джеси Лингард Джеси Лингард7 Габриел Гомес6 Габриел Гомес
Ашли Йънг Ашли Йънг18 Анибал Сесис Годой20 Анибал Сесис Годой
Рахийм Стърлинг Рахийм Стърлинг10 Хосе Луис Родригес21 Хосе Луис Родригес
Хари Кейн Хари Кейн9 Блас Перес7 Блас Перес
Резерви
Дани Роуз Дани Роуз3 Абдиел Аройо16 Абдиел Аройо
Джейми Варди Джейми Варди11 Фелипе Балой23 Фелипе Балой
Фабиан Делф Фабиан Делф17 Рикардо Авила19 Рикардо Авила
78' Фелипе Балой  Фелипе Балойгол
72' Майкъл Мурийо  Майкъл Мурийожълт картон
Кийрън Трипиеризлиза Кийрън Трипиер  70'
Дани Роузвлиза Дани Роуз 
69' Едгар Жоел Барсенас Ерера  Едгар Жоел Барсенас Ерераизлиза
Абдиел Аройо  Абдиел Аройовлиза
Габриел Гомес  Габриел Гомесизлиза
Фелипе Балой  Фелипе Балойвлиза
Хари Кейнизлиза Хари Кейн  63'
Джейми Вардивлиза Джейми Варди 
Джеси Лингардизлиза Джеси Лингард 
Фабиан Делфвлиза Фабиан Делф 
Хари Кейнгол Хари Кейн  62' Анибал Сесис Годой  Анибал Сесис Годойизлиза
Рикардо Авила  Рикардо Авилавлиза
Хари Кейндузпа Хари Кейн  45'
44' Фидел Ескобар  Фидел Ескобаржълт картон
Джон Стоунсгол Джон Стоунс  40'
Джеси Лингардгол Джеси Лингард  36'
Рубен Лофтъс-Чийкжълт картон Рубен Лофтъс-Чийк  24'
Хари Кейндузпа Хари Кейн  22'
10' Армандо Купър  Армандо Купържълт картон
Джон Стоунсгол Джон Стоунс  8'
6 Голове 1
3 Ъглови удари 2
26 Центрирания 17
3 Засади 0
7 Точни удари 2
11 Тъчове 12
4 Неточни удари 6
9 Удари от вратата 6
58 Притежание на топката % 42
1 Жълти картони 3
1 Блокирани удари 1
3 Смени 3
13 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Англия Англия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
3 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
4 Панама Панама
2
0
0
2
1:9 (-8)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Джон Стоунс
8'
 
2:0
Хари Кейн
22'
 
3:0
Джеси Лингард
36'
 
4:0
Джон Стоунс
40'
 
5:0
Хари Кейн
45'
 
6:0
Хари Кейн
62'
 
 
78'
6:1
Фелипе Балой
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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