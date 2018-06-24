Шведите осъдиха колективно расистките заплахи

Футболистите от националния отбор на Швеция осъдиха в колективно изявление заплахите, които бяха отправени към техния съотборник Джими Дурмаз , който направи фаул в последните секунди, довел до поражението с 1:2 от Германия . Доста шведски фенове обаче не издържаха на напрежението и изригнаха с оскърбителни коментари в социалните мрежи. Играчите от националния отбор дадоха съвместна пресконференция пред телевизия SVT в базата им в Геленджик.

В последните секунди на мача Дурмаз направи необмислен фаул на метър от наказателното поле, а след триково изпълнение Тони Кроос оформи крайното 2:1. След края на мача на страницата си в инстаграм Дурмаз беше засипан със закани за саморазправа, както и с обиди от расистки характер.

"Аз съм футболист от най-високо ниво. Но да ме наричат "черньо" или "мъртвец", да заплашват моето семейство- това е напълно неприемливо. Аз съм швед и се гордея с цвета на фланелката, който нося. Също така, в момента искам да се възползвам от възможността и да благодаря на хората, които изказаха подкрепата си към мене и демонстрираха топло отношение, заяви Дурмаз. След това той се обърна към националния отбор на Швеция и заяви: "ние сме единни, ние сме Швеция. Така ли е?". "По дяволите расизма", отговориха и грачите в хор.

Федерацията по футбол на Швеция вече се обърна към полицията по повод расистките оскърбления и обиди спрямо Дурмаз. Самият футболист е с произход от Турция, от провинция Мардин. Семейството му е от сирианското малцинство, което изповядва християнска религия и по-точно източно-православната му версия. Дурмаз играе за френския Тулуза, а от 2011-а година е шведски национал. За Тре крунур има 46 мача и 3 гола.