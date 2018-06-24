Шведите се оплакаха в полицията заради расистките обиди

Шведската футболна асоциация подаде жалба в полицията заради заплахи и обиди на расистка основа към национала Джими Дурмаз. Той беше обект на нападки в социалните медии, след като извърши нарушението, при което Тони Кроос се разписа за 2:1 в полза на Германия.

"Подадохме жалба в полицията. Шведската футболна асоциация иска Джими да бъде фокусиран върху това, за което е в Русия - да играе футбол. Няма да толерираме обиди и заплахи към наш футболисти. Това е крайно притеснително и неприемливо", каза президентът на федерацията Хакан Сьостранд. Той добави, че разбира "разочарованието на хората заради загубата в последните секунди", но призова всички "да приемат поражението с чест и достойнство".