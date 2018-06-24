Оби Микел ще играе за Нигерия срещу Аржентина

Капитанът на нигерийския национален отбор Джон Оби Микел трябва да играе срещу Аржентина, въпреки счупена кост на своята ръка, заяви селекционерът на африканския тим Гернот Рор. Микел се контузи по време на победата на "орлите" с 2:0 срещу Исландия във Волгоград в петък. 31-годишният халф ще играе с предпазна шина, потвърди Рор във видео в социалните мрежи, което беше показано от нигерийската футболна федерация. Победа за Нигерия срещу Аржентина в Санкт Петербург във вторник ще класира африканците за осминафиналите на Мондиал 2018.