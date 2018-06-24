Оби Микел ще играе за Нигерия срещу Аржентина

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Оби Микел ще играе за Нигерия срещу Аржентина24 юни 2018 | 16:40
|Титуляри
|Франсис Узохо
|23
|1
|Хансе Халдорсон
|Леон Балогун
|6
|2
|Биркир Севарсон
|Уилям Троост-Еконг
|5
|14
|Кари Арнасон
|К.Й. Омеруо
|22
|6
|Рагнар Сигурдсон
|Виктор Моузес
|11
|18
|Хьордур Магнусон
|Вилфред Ндиди
|4
|19
|Рурик Гисласон
|Джон Оби Микел
|10
|17
|Арон Гунарсон
|Огенекаро Етебо
|8
|10
|Гилфи Сигурдсон
|Брайън Идову
|2
|8
|Биркир Бярнасон
|Ахмед Муса
|7
|22
|Йон Дади Бьодварсон
|Келечи Ихеаначо
|14
|11
|Алфред Финбогасон
|Резерви
|Алекс Иуоби
|18
|23
|Ари Скуласон
|Одион Игало
|9
|5
|Сверир Ингасон
|Тайрон Ебуехи
|21
|9
|Бьорн Сигударсон
|Огенекаро Етебоизлиза
|90'
|Алекс Иуобивлиза
|87'
|Арон Гунарсонизлиза
|Ари Скуласонвлиза
|Келечи Ихеаначоизлиза
|85'
|Одион Игаловлиза
|Ахмед Мусагол
|75'
|71'
|Йон Дади Бьодварсонизлиза
|Бьорн Сигударсонвлиза
|65'
|Рагнар Сигурдсонизлиза
|Сверир Ингасонвлиза
|Ахмед Мусагол
|49'
|Брайън Идовуизлиза
|46'
|Тайрон Ебуехивлиза
|Брайън Идовужълт картон
|44'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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