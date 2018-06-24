БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Оби Микел ще играе за Нигерия срещу Аржентина

24 юни 2018 | 16:40
Оби Микел ще играе за Нигерия срещу Аржентина
Капитанът на нигерийския национален отбор Джон Оби Микел трябва да играе срещу Аржентина, въпреки счупена кост на своята ръка, заяви селекционерът на африканския тим Гернот Рор. Микел се контузи по време на победата на "орлите" с 2:0 срещу Исландия във Волгоград в петък. 31-годишният халф ще играе с предпазна шина, потвърди Рор във видео в социалните мрежи, което беше показано от нигерийската футболна федерация. Победа за Нигерия срещу Аржентина в Санкт Петербург във вторник ще класира африканците за осминафиналите на Мондиал 2018.
Мондиал 2018
2 кръг, петък 22 юни
Нигерия
2:0краен резулат
Исландия
Стадион: Волгоград Арена
Съдия: Матю Конгър
23
6
21
22
5
11
4
10
7
18
9
1
23
5
18
2
14
10
8
19
11
9
Гернот Роор
Хеймир Халгримсон
3-5-2
4-4-2
Титуляри
Франсис Узохо Франсис Узохо23 Хансе Халдорсон1 Хансе Халдорсон
Леон Балогун Леон Балогун6 Биркир Севарсон2 Биркир Севарсон
Уилям Троост-Еконг Уилям Троост-Еконг5 Кари Арнасон14 Кари Арнасон
К.Й. Омеруо К.Й. Омеруо22 Рагнар Сигурдсон6 Рагнар Сигурдсон
Виктор Моузес Виктор Моузес11 Хьордур Магнусон18 Хьордур Магнусон
Вилфред Ндиди Вилфред Ндиди4 Рурик Гисласон19 Рурик Гисласон
Джон Оби Микел Джон Оби Микел10 Арон Гунарсон17 Арон Гунарсон
Огенекаро Етебо Огенекаро Етебо8 Гилфи Сигурдсон10 Гилфи Сигурдсон
Брайън Идову Брайън Идову2 Биркир Бярнасон8 Биркир Бярнасон
Ахмед Муса Ахмед Муса7 Йон Дади Бьодварсон22 Йон Дади Бьодварсон
Келечи Ихеаначо Келечи Ихеаначо14 Алфред Финбогасон11 Алфред Финбогасон
Резерви
Алекс Иуоби Алекс Иуоби18 Ари Скуласон23 Ари Скуласон
Одион Игало Одион Игало9 Сверир Ингасон5 Сверир Ингасон
Тайрон Ебуехи Тайрон Ебуехи21 Бьорн Сигударсон9 Бьорн Сигударсон
Огенекаро Етебоизлиза Огенекаро Етебо  90'
Алекс Иуобивлиза Алекс Иуоби 
87' Арон Гунарсон  Арон Гунарсонизлиза
Ари Скуласон  Ари Скуласонвлиза
Келечи Ихеаначоизлиза Келечи Ихеаначо  85'
Одион Игаловлиза Одион Игало 
Ахмед Мусагол Ахмед Муса  75'
71' Йон Дади Бьодварсон  Йон Дади Бьодварсонизлиза
Бьорн Сигударсон  Бьорн Сигударсонвлиза
65' Рагнар Сигурдсон  Рагнар Сигурдсонизлиза
Сверир Ингасон  Сверир Ингасонвлиза
Ахмед Мусагол Ахмед Муса  49'
Брайън Идовуизлиза Брайън Идову  46'
Тайрон Ебуехивлиза Тайрон Ебуехи 
Брайън Идовужълт картон Брайън Идову  44'
2 Голове 0
6 Ъглови удари 5
23 Центрирания 21
1 Засади 0
4 Точни удари 3
19 Тъчове 21
6 Неточни удари 6
7 Удари от вратата 9
57 Притежание на топката % 43
1 Жълти картони 0
6 Блокирани удари 1
3 Смени 3
3 Контра атаки 1
9 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
2
2
0
0
5:0 (5)
6
2 Нигерия Нигерия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Исландия Исландия
2
0
1
1
1:3 (-2)
1
4 Аржентина Аржентина
2
0
1
1
1:4 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Ахмед Муса
49'
 
2:0
Ахмед Муса
75'
 
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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