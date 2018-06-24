Тунис без двама титуляри за последния си мач на Световното

Тунис ще бъде без титулярните защитници Дилан Брон и Сиям Бен Юсеф в последния мач на тима от група "G" срещу Панама, заяви говорителят на федерацията. Брон отбеляза първия гол за Тунис при загубата с 2:5 от Белгия в събота, но получи удар в коляното и беше заменен в 24-ата минута. Сиям Бен Юсеф също беше заменен в този мач в 41-ата минута на Йоан Бен Алауан. "Ние имаме още защитници в състава", каза старши треньорът Набил Маалул, който повика 8 бранители в състава от 23 играчи за Мондиал 2018. Тунис излиза срещу Панама в четвъртък в Саранск.