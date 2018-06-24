Англия мачка за историята: пет гола до почивката за пети път

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Англия мачка за историята: пет гола до почивката за пети път24 юни 2018 | 16:11 - Обновена
|Титуляри
|Джордан Пикфорд
|1
|1
|Хайме Пенедо
|Кайл Уокър
|2
|2
|Майкъл Мурийо
|Джон Стоунс
|5
|5
|Ромас Торес
|Хари Магуайър
|6
|4
|Фидел Ескобар
|Кийрън Трипиер
|12
|15
|Ерик Дейвис
|Рубен Лофтъс-Чийк
|21
|8
|Едгар Жоел Барсенас Ерера
|Джордан Хендерсън
|8
|11
|Армандо Купър
|Джеси Лингард
|7
|6
|Габриел Гомес
|Ашли Йънг
|18
|20
|Анибал Сесис Годой
|Рахийм Стърлинг
|10
|21
|Хосе Луис Родригес
|Хари Кейн
|9
|7
|Блас Перес
|Резерви
|Дани Роуз
|3
|16
|Абдиел Аройо
|Джейми Варди
|11
|23
|Фелипе Балой
|Фабиан Делф
|17
|19
|Рикардо Авила
|78'
|Фелипе Балойгол
|72'
|Майкъл Мурийожълт картон
|Кийрън Трипиеризлиза
|70'
|Дани Роузвлиза
|69'
|Едгар Жоел Барсенас Ерераизлиза
|Абдиел Аройовлиза
|Габриел Гомесизлиза
|Фелипе Балойвлиза
|Хари Кейнизлиза
|63'
|Джейми Вардивлиза
|Джеси Лингардизлиза
|Фабиан Делфвлиза
|Хари Кейнгол
|62'
|Анибал Сесис Годойизлиза
|Рикардо Авилавлиза
|Хари Кейндузпа
|45'
|44'
|Фидел Ескобаржълт картон
|Джон Стоунсгол
|40'
|Джеси Лингардгол
|36'
|Рубен Лофтъс-Чийкжълт картон
|24'
|Хари Кейндузпа
|22'
|10'
|Армандо Купържълт картон
|Джон Стоунсгол
|8'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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