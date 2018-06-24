Световен шампион с Аржентина: Меси и Масчерано определят състава

Световен шампион с националния отбор на Аржентина от 1986 г. Рикардо Джусти заяви, че Лионел Меси и Хавиер Масчерано ще определят състава и тактиката за предстоящата решителна среща с Нигерия . Ветеранът обяви тази новина след среща с главния мениджър на отбора Хорхе Буручага.

"Меси и Масчерано ще изберат състава и тактиката, тъй като те ще играят и това е факт. Ако Сампаоли иска да бъде на пейката по време на мача, той може да го направи. Ако не желае, няма да има проблеми", заяви Рикардо Джусти пред "Дейли Мейл".

Вчера футболистите на националния отбор на Аржентина се срещнаха с ръководството на федерацията. На срещата е било решено, че Сампаоли няма да бъде уволнен.