БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Световен шампион с Аржентина: Меси и Масчерано определят състава

24 юни 2018 | 12:25
Световен шампион с националния отбор на Аржентина от 1986 г. Рикардо Джусти заяви, че Лионел Меси и Хавиер Масчерано ще определят състава и тактиката за предстоящата решителна среща с Нигерия. Ветеранът обяви тази новина след среща с главния мениджър на отбора Хорхе Буручага.
"Меси и Масчерано ще изберат състава и тактиката, тъй като те ще играят и това е факт. Ако Сампаоли иска да бъде на пейката по време на мача, той може да го направи. Ако не желае, няма да има проблеми", заяви Рикардо Джусти пред "Дейли Мейл".
Вчера футболистите на националния отбор на Аржентина се срещнаха с ръководството на федерацията. На срещата е било решено, че Сампаоли няма да бъде уволнен.
Мондиал 2018
2 кръг, четвъртък 21 юни
Аржентина
0:3краен резулат
Хърватия
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Равшан Ирматов
23
17
2
3
8
13
14
10
9
21
22
23
5
6
2
3
21
10
7
8
11
9
Хорхе Сампаоли
Златко Далич
3-4-3
4-2-3-1
Титуляри
Вили Кабайеро Вили Кабайеро23 Даниел Субашич23 Даниел Субашич
Габриел Меркадо Габриел Меркадо2 Шиме Вршалко2 Шиме Вршалко
Николас Отаменди Николас Отаменди17 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Николас Таляфико Николас Таляфико3 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Едуардо Салвио Едуардо Салвио18 Иван Стринич3 Иван Стринич
Хавиер Маскерано Хавиер Маскерано14 Иван Ракитич7 Иван Ракитич
Енцо Перес Енцо Перес15 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Маркос Акуня Маркос Акуня8 Анте Ребич18 Анте Ребич
Лионел Меси Лионел Меси10 Лука Модрич10 Лука Модрич
Серхио Агуеро Серхио Агуеро19 Иван Перишич4 Иван Перишич
Максимилиано Меса Максимилиано Меса13 Марио Манджукич17 Марио Манджукич
Резерви
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин9 Матео Ковачич8 Матео Ковачич
Кристиан Павон Кристиан Павон22 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Пауло Дибала Пауло Дибала21 Ведран Чорлука5 Ведран Чорлука
90' Иван Ракитич  Иван Ракитичгол
Марио Манджукич  Марио Манджукичизлиза
Ведран Чорлука  Ведран Чорлукавлиза
Мачело Брожович  Мачело Брожовичжълт картон
Маркос Акуняжълт картон Маркос Акуня  87'
Николас Отамендижълт картон Николас Отаменди  85'
82' Иван Перишич  Иван Перишичизлиза
Матео Ковачич  Матео Ковачичвлиза
80' Лука Модрич  Лука Модричгол
Енцо Пересизлиза Енцо Перес  68'
Пауло Дибалавлиза Пауло Дибала 
67' Шиме Вршалко  Шиме Вршалкожълт картон
58' Марио Манджукич  Марио Манджукичжълт картон
57' Анте Ребич  Анте Ребичизлиза
Андрей Крамарич  Андрей Крамаричвлиза
Едуардо Салвиоизлиза Едуардо Салвио  56'
Кристиан Павонвлиза Кристиан Павон 
Серхио Агуероизлиза Серхио Агуеро  54'
Гонсало Игуаинвлиза Гонсало Игуаин 
53' Анте Ребич  Анте Ребичгол
Габриел Меркадожълт картон Габриел Меркадо  51'
39' Анте Ребич  Анте Ребичжълт картон
0 Голове 3
5 Ъглови удари 2
19 Центрирания 14
3 Засади 3
3 Точни удари 6
25 Тъчове 23
6 Неточни удари 6
6 Удари от вратата 9
59 Притежание на топката % 41
3 Жълти картони 4
1 Блокирани удари 2
3 Смени 3
16 Извършени фалове 22
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
2
2
0
0
5:0 (5)
6
2 Нигерия Нигерия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Исландия Исландия
2
0
1
1
1:3 (-2)
1
4 Аржентина Аржентина
2
0
1
1
1:4 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
53'
0:1
Анте Ребич
 
80'
0:2
Лука Модрич
 
90'
0:3
Иван Ракитич
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 3059

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Въпросителни в лагера на Аржентина преди мача на истината с Нигерия
Стоичков: Аржентина няма потенциала отпреди 4 години
"Контра Мондиал": Кой е виновен за краха на Аржентина
Хърватия се подигра с Меси и Аржентина

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
На живо "Световното накратко" - коментарно студио

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки