БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Германският футболен съюз се извини на шведските национали

24 юни 2018 | 12:00
Германският футболен съюз се извини на шведските национали
Германският футболен съюз поднесе извиненията си на националния отбор на Швеция за поведението на част от Бундестима след снощния мач от втория кръг в група F на Мондиал 2018 в Сочи. Световните шампиони спечелиха драматично с 2:1 с победен гол на Тони Кроос след фаул в петата минута на добавеното време, а в радостта си от резервната скамейка на Маншафта се втурнаха към пейката на скандинавците и показаха провокативни жестове.
"Мачът беше много емоционален. В края една или друга реакция или жест на хора от нашия щаб към шведския отбор бяха твърде емоционални. Това не отговаря на нашето поведение. Затова искаме да се извиним на треньора на Швеция и на отбора. Извинете! (на шведски)", написаха от ГФС в социалните мрежи.
Мондиал 2018
2 кръг, събота 23 юни
Германия
2:1краен резулат
Швеция
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия: Шимон Марчиняк
1
17
16
11
13
8
21
18
23
9
20
1
4
3
6
2
8
7
21
10
11
22
Йоахим Льов
Яне Андерсон
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Робин Олсен1 Робин Олсен
Джошуа Кимих Джошуа Кимих18 Микаел Лустиг2 Микаел Лустиг
Жером Боатенг Жером Боатенг17 Виктор Линдельоф3 Виктор Линдельоф
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер16 Андреас Гранквист4 Андреас Гранквист
Йонас Хектор Йонас Хектор3 Лудвиг Аугустинсон6 Лудвиг Аугустинсон
Себастиан Руди Себастиан Руди19 Виктор Клаесон17 Виктор Клаесон
Тони Кроос Тони Кроос8 Себастиан Ларсон7 Себастиан Ларсон
Томас Мюлер Томас Мюлер13 Албин Екдал8 Албин Екдал
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер7 Емил Форшбери10 Емил Форшбери
Марко Ройс Марко Ройс11 Маркус Берг9 Маркус Берг
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Ола Тойвонен20 Ола Тойвонен
Резерви
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган21 Джон Гуидети11 Джон Гуидети
Марио Гомес Марио Гомес23 Исаак Телин22 Исаак Телин
Юлиан Брант Юлиан Брант20 Джими Дурмаз21 Джими Дурмаз
Тони Кроосгол Тони Кроос  90' Маркус Берг  Маркус Бергизлиза
Исаак Телин  Исаак Телинвлиза
Себастиан Ларсон  Себастиан Ларсонжълт картон
Йонас Хекторизлиза Йонас Хектор  87'
Юлиан Брантвлиза Юлиан Брант 
Жером Боатенгчервен картон Жером Боатенг  82'
78' Ола Тойвонен  Ола Тойвоненизлиза
Джон Гуидети  Джон Гуидетивлиза
74' Виктор Клаесон  Виктор Клаесонизлиза
Джими Дурмаз  Джими Дурмазвлиза
Жером Боатенгжълт картон Жером Боатенг  71'
52' Албин Екдал  Албин Екдалжълт картон
Марко Ройсгол Марко Ройс  48'
Юлиан Дракслеризлиза Юлиан Дракслер  46'
Марио Гомесвлиза Марио Гомес 
32' Ола Тойвонен  Ола Тойвоненгол
Себастиан Рудиизлиза Себастиан Руди  31'
Илкай Гюндоганвлиза Илкай Гюндоган 
2 Голове 1
8 Ъглови удари 3
49 Центрирания 15
5 Засади 2
6 Точни удари 6
22 Тъчове 15
6 Неточни удари 0
2 Удари от вратата 14
72 Притежание на топката % 28
1 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 1
3 Смени 3
2 Контра атаки 5
12 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Мексико Мексико
2
2
0
0
3:1 (2)
6
2 Швеция Швеция
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Германия Германия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
4 Южна Корея Южна Корея
2
0
0
2
1:3 (-2)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
32'
0:1
Ола Тойвонен
1:1
Марко Ройс
48'
 
Жером Боатенг
82'
 
2:1
Тони Кроос
90'
 
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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