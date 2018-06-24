Германският футболен съюз се извини на шведските национали

Германският футболен съюз поднесе извиненията си на националния отбор на Швеция за поведението на част от Бундестима след снощния мач от втория кръг в група F на Мондиал 2018 в Сочи. Световните шампиони спечелиха драматично с 2:1 с победен гол на Тони Кроос след фаул в петата минута на добавеното време, а в радостта си от резервната скамейка на Маншафта се втурнаха към пейката на скандинавците и показаха провокативни жестове.

"Мачът беше много емоционален. В края една или друга реакция или жест на хора от нашия щаб към шведския отбор бяха твърде емоционални. Това не отговаря на нашето поведение. Затова искаме да се извиним на треньора на Швеция и на отбора. Извинете! (на шведски)", написаха от ГФС в социалните мрежи.