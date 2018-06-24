Вратарят на Швеция плакал след поражението от Германия

Шведският вратар Робин Олсен заяви, че той и неговите съотборници са вярвали в победата над германския отбор във втория кръг от група "F" на Световното първенство."Имахме чувството, че ще спечелим. На терена имаше стабилност, дори когато противникът беше с топката в нашето полето. Да, плачех. Това е най-трудния мач, който е в съзнанието ми, истинска борба, която загубихме в последните секунди - това е много разочароващо. Ние ще се възстановим трудно, но вярваме в нашите възможности. Ще видите подготвения отбор, ще бъде още един важен мач. Убедени сме, че ще успеем", заяви Робин Олсен.