"Картоненият" фен на Мексико вече е в Русия

Придобилият огромна популярност мексикански фен Хавиер вече е в Русия и може да гледа мачовете на сънародниците си от световното първенство. Мъжът стана хит покрай приятелите си, които отнесоха в Русия негов картонен макет в цял ръст с надпис "Жена ми не ме пусна".

A post shared by Ingue Su Matrushka (@inguesumatrushka) on Jun 13, 2018 at 10:27am PDT

Приятелите му кръстиха творението си "Картонен Хавиер" и позираха с него по стадионите, а кадрите станаха хит. В крайна сметка съпругата му го е пуснала да пътува и истинския Хавиер е вече в Русия, като също не пропусна да се снима с картоненото си копие, което вече не е нужно.