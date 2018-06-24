Рюдигер: За такива моменти живеем

Защитникът на Германия Антонио Рюдигер беше изключително щастлив от победата с 2:1 над Швеция , която запази шансовете на Бундестима да продължи на 1/8-финалите. Успехът дойде с гол в добавеното време на Тони Кроос , а едно равенство щеше да усложни неимоверно задачата на световните шампиони.

"Владеехме повече топката, не ни беше лесно, но играта ни определено беше по-добра от първия мач. Имаме резерви, които не сме показали. Създадохме много възможности, но не успяхме да вкараме, а в такива мачове подобни пропуски не са желани.

Всеки може да каже, че срещу Швеция трябва да е по-лесно, но не е така, тъй като отборът им играе много добре. Натискът не е проблем, аз съм свикнал с него и дори го желая преди да изляза на терена. Голът в края е просто олицетворение на футбола. Именно за такива моменти тренираш всеки ден", коментира Рюдигер.