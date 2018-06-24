Матс Хумелс: Германия може много повече

“Мачът беше много емоционален. Днес изглеждахме по-добре, отколкото в предишния мач, но все още не сме добри колкото искаме. Ще направим анализ, за да разберем какво и къде може да подобрим. В емоционален план това беше много полезен мач. Днес късметът ни се усмихна. Но може да загубим от Южна Корея и да не продължим. Затова сме длъжни да покажем най-доброто от себе си и за докажем на всички, че можем и по-добре”, коментира Хумелс.

Защитникът на Германия Матс Хумелс смята, че Бундестимът все още не е разкрил пълния си потенциал на световното в Русия . Германия загуби с 0:1 от Мексико , а във втория си мач победи драматично с 2:1 Швеция и запази шансове да продължи на 1/8-финалите, като вече всичко зависи от резултатите в последния кръг, когато Бундестима играе с Южна Корея , а Швеция се изправя срещу Мексико.