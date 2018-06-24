Матс Хумелс: Германия може много повече

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
Матс Хумелс: Германия може много повече24 юни 2018 | 01:56 - Обновена
|Титуляри
|Мануел Нойер
|1
|1
|Робин Олсен
|Джошуа Кимих
|18
|2
|Микаел Лустиг
|Жером Боатенг
|17
|3
|Виктор Линдельоф
|Антонио Рюдигер
|16
|4
|Андреас Гранквист
|Йонас Хектор
|3
|6
|Лудвиг Аугустинсон
|Себастиан Руди
|19
|17
|Виктор Клаесон
|Тони Кроос
|8
|7
|Себастиан Ларсон
|Томас Мюлер
|13
|8
|Албин Екдал
|Юлиан Дракслер
|7
|10
|Емил Форшбери
|Марко Ройс
|11
|9
|Маркус Берг
|Тимо Вернер
|9
|20
|Ола Тойвонен
|Резерви
|Илкай Гюндоган
|21
|11
|Джон Гуидети
|Марио Гомес
|23
|22
|Исаак Телин
|Юлиан Брант
|20
|21
|Джими Дурмаз
|Тони Кроосгол
|90'
|Маркус Бергизлиза
|Исаак Телинвлиза
|Себастиан Ларсонжълт картон
|Йонас Хекторизлиза
|87'
|Юлиан Брантвлиза
|Жером Боатенгчервен картон
|82'
|78'
|Ола Тойвоненизлиза
|Джон Гуидетивлиза
|74'
|Виктор Клаесонизлиза
|Джими Дурмазвлиза
|Жером Боатенгжълт картон
|71'
|52'
|Албин Екдалжълт картон
|Марко Ройсгол
|48'
|Юлиан Дракслеризлиза
|46'
|Марио Гомесвлиза
|32'
|Ола Тойвоненгол
|Себастиан Рудиизлиза
|31'
|Илкай Гюндоганвлиза
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Мексико
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3:1 (2)
|
6
|2
|Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2 (0)
|
3
|3
|Германия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Южна Корея
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:3 (-2)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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