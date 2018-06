Гари Линекер перифразира легендарната си фраза

След финала на световното първенство в Италия преди 28 години Линекер изрече знаменитите си думи - "Футболът е проста игра. 22 души тичат след топката за 90 минути и накрая побеждава Германия”.

В новия си вариант фразата е "Футболът е проста игра. 22 души тичат след топката за 82 минути, в останалите 13 след топката тичат 21 играчи, и накрая, по дяволите, пак побеждава Германия”, написа Линекер в Туитър визирайки изгонването на Боатенг в 82-ата минута.

Легендарният англичанин често перифразира знаменитата си реплика след мачове на Бундестима, които не завършват според очакванията.

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.