Льов: Голът на Кроос е късмет, но ние не се предадохме докрай

Селекционерът на Германия Йоаким Льов остана доволен от победата на Бундестима с 2:1 над Швеция и призна, че тимът му е постигнал успеха с известна доза късмет. Световните шампиони с добраха до трите точки с попадение от фаул на Тони Кроос в добавеното време.

"Хареса ми, че отборът не изпадна в паника след допуснатия гол. На почивката си говорихме за това, че трябва да започнем да се движим повече, за да се уморят шведите и да започнат да ни оставят празни пространства. През втората част упражнихме много силен натиск, макар и да пропуснахме доста възможности.

Отборният дух обаче е за отбелязване. Нито за миг не загубихме надежда. Гол в добавеното време е късмет, но той нямаше да се случи, ако не беше вярата ни в собствените сили до края", коментира Льов. Той беше попитан и за изразеното недоволство от шведския щаб за бурната радост на пейката на Германия след победния гол. "Какво толкова? Нормална радост, не е имало нищо особено като жестове", бяха думите на Льов.