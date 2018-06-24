Яне Андерсон: Това е най-лошият завършек на мач в моята кариера

"Това е може би най-лошият завършек на мач в моята кариера. Хубавото е, че все още сме живи. Трябва да оближем раните си и да мислим за следващия двубой. Още имаме отличен шанс за класиране напред и ще направим всичко възможно да го постигнем в сряда. В момента обаче сме емоционално съкрушени, че не взехме поне точка", заяви Андерсон.

Селекционерът на Швеция Яне Андерсон бе съкрушен след драматичната загуба на неговия тим с 1:2 от Германия на световното първенство. Бундестимът измъкна победата с гол в 5-ата минута на добавеното време. Наставникът призна, че това е най-лошият завършек на мач в неговата кариера.

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