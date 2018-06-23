Германия ще класира напред, ако…

Германия победи Швеция с късен гол на Тони Кроос и увеличи шансовете си да продължи напред на Мондиал 2018, които изглеждаха минимални, ако резултатът 1:1 се беше запазил. В първата си среща световният шампион загуби с 0:1 от Мексико. Какво трябва да се случи в последния кръг, за да продължи напред Бундестима? Ето и възможните сценарии:- Германия да победи Република Корея, а Швеция да загуби от Мексико.- да победи Република Корея, а Швеция да завърши наравно с Мексико.- да победи Република Корея с по-голяма разлика, отколкото Швеция победи Мексико.- да победи Република Корея със същата разлика, колкото Швеция Мексико, но да отбележи повече голове.- двата мача да завършат без победител, но Германия да вкара повече голове от Швеция.- да завърши наравно с Република Корея, но Швеция да загуби от Мексико.Ако Германия загуби от Корея, а Швеция от Мексико, то всичко ще зависи от резултата, с който двата тима са загубили. Ако са равни, ще се гледа правилото за феърплей, т.е. получените жълти и червени картони.